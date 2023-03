Ini Video Warga Prancis Tetap Makan dengan Santai di Restoran Meski Api Berkobar

Paris, Beritasatu.com - Viral video warga di Prancis tetap makan malam dengan santai seolah tak terjadi apa pun meski api berkobar buntut protes kebijakan Presiden Emmanuel Macron yang memperpanjang usia pensiun dari 62 ke 64 tahun.

Tidak jelas di mana video itu diambil, karena berbagai lokasi mulai dari Paris hingga Lyon telah disebutkan. Namun, adegan yang ditampilkan dalam video tersebut konsisten dengan gambar yang muncul dari beberapa bagian Prancis dalam beberapa hari terakhir.

Jalan-jalan di Paris telah dipenuhi dengan api setinggi bahu dan tumpukan sampah ketika protes terhadap reformasi pensiun yang sangat diperebutkan yang dipaksakan oleh Presiden Emmanuel Macron terus berlanjut.

Pemerintah Macron mengesampingkan pemungutan suara parlemen pada RUU tersebut menggunakan kekuatan konstitusional khusus pada 16 Maret, yang membuat marah para pengunjuk rasa.

Memicu Pasal 49.3 Konstitusi Prancis, Macron mendorong rencananya untuk menaikkan usia pensiun minimum dari 62 menjadi 64, memaksanya melalui majelis rendah parlemen, Majelis Nasional. RUU itu sudah melalui Senat, tetapi persetujuannya di Majelis Nasional masih jauh dari kesepakatan.

Masalah ini dianggap sangat kontroversial di Prancis, dan proposal Macron telah menyebabkan pemogokan dan protes yang meluas. Usia pensiun negara Prancis jauh lebih rendah daripada di banyak negara tetangganya di Eropa, membuat masalah ini semakin sensitif.

Namun, Macron dan partainya mengatakan reformasi diperlukan untuk memastikan sistem pensiun tetap berkelanjutan dalam jangka panjang dan menyelamatkannya dari kebangkrutan.

Mosi tidak percaya yang gagal memicu protes baru di Paris dan di seluruh Prancis, dengan bentrokan dan ketegangan antara demonstran dan polisi anti huru hara yang terjadi di ibu kota. Meskipun bau memenuhi jalanan dan tikus berpesta selama jamuan tak terduga, warga Paris dan publik Prancis pada umumnya mendukung protes tersebut.

Jajak pendapat menunjukkan bahwa sebagian besar orang Prancis menentang undang-undang pensiun tersebut.

