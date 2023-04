Dakwaan Trump Keluar, Bintang Porno Stormy Daniels Khawatir Keselamatannya

New York, Beritasatu.com – Bintang porno Stormy Daniels menyebut dakwaan dari juri terhadap mantan Presiden AS Donald Trump sebagai kebenaran, namun kini ia juga mengkhawatirkan keselamatannya

Dakwaan dewan juri terhadap mantan Presiden AS Donald Trump adalah "kebenaran," "monumental" dan "epik," kata Stormy Daniels kepada surat kabar Inggris, The Times.

Diketahui, Dewan juri New York mendakwa Donald Trump pada hari Kamis atas pemberian uang tutup mulut sebesar US$ 130.000 (sekitar Rp 1,9 miliar) kepada seorang bintang porno untuk tutup mulut selama kampanye pilpres AS tahun 2016.

Daniels mengatakan dia menerima sejumlah komentar yang melecehkannya dalam beberapa jam setelah dakwaan dan untuk pertama kalinya, dia merasa takut.

Advertisement

BACA JUGA Menyebar di Dunia Maya, AI Rekayasa Gambar Donald Trump Ditangkap

"Jumlah dan intensitasnya sama dengan yang pertama kali, tapi kali ini benar-benar keras," kata Daniels dalam wawancara yang diterbitkan Jumat.

"Ini sangat menakutkan karena Trump sendiri yang menghasut dan mendorong kekerasan," tambahnya.

Daniels seharusnya tampil di TalkTV Inggris untuk wawancara eksklusif dengan pembawa acara Piers Morgan Jumat sore.

Piers Morgan menulis di akun Twitter resminya bahwa Daniels harus "tiba-tiba menunda" wawancara beberapa menit sebelum jadwal dimulai karena "masalah keamanan".

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan