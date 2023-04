Bintang Porno Stormy Daniels Buka-bukaan Soal Hubungan dengan Donald Trump

New York, Beritasatu.com – Nama aslinya Stephanie Clipford, namun sebagai bintang porno ia dikenal dengan Stormy Daniels. Wanita berusia 44 tahun ini baru saja buka-bukaan kepada media tentang hubungannya dengan mantan Presiden AS Donald Trump, dan uang tutup mulut yang ia terima untuk tidak berbicara menjelang Pilpres AS 2016.

Donald Trump telah didakwa juri kasus suap terkait uang tutup mulut senilai Rp 1,9 miliar yang diberikan kepada Daniels di tahun 2016.

Daniels memberikan wawancara eksklusif kepada The Times di mana dia berbicara tentang hubungannya dengan Donald Trump.

"Trump tidak lagi tak tersentuh. Seseorang yang berkuasa tidak dikecualikan dari hukum. Dan tidak peduli apa pekerjaan Anda, atau apa yang dimiliki rekening bank Anda, Anda bertanggung jawab atas hal-hal yang telah Anda katakan dan lakukan, dan keadilan dilayani."

Advertisement

BACA JUGA Dakwaan Trump Keluar, Bintang Porno Stormy Daniels Khawatir Keselamatannya

"Aku pernah melihatnya telanjang. Tidak mungkin dia lebih menakutkan dengan pakaiannya".

"Dia melakukan jauh lebih buruk sehingga dia seharusnya diturunkan (untuk) sebelumnya (jadi presiden).”

Stormy Daniels mengatakan bahwa dia berhubungan intim dengan Donald Trump pada tahun 2006, ketika pengusaha tersebut telah menikah dengan Melania selama setahun.

Donald Trump mengundang aktris film dewas itu ke hotelnya, mengundangnya makan malam, dan kemudian mereka naik ke kamar suite. Di sana, Stormy mengatakan kepadanya bahwa dia ingin memukulnya, Trump berbalik, menurunkan celananya dan menyuruhnya "lakukan".

Daniels mengaku telah melakukan hubungan intim suka sama suka, dia mengatakan bahwa mantan presiden AS itu beberapa kali mencarinya untuk mengajak berhubungan intim lagi, tetapi dia menolak.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan