Hakim Juan Merchan Jadi Pengadil di Sidang Kasus Donald Trump

New York, Beritasatu.com – Mantan Presiden AS Donald Trump untuk pertama kalinya bakal masuk ruang sidang di Manhatan, New York menghadapi tuntutan pada Selasa (4/4/2023) waktu setempat. Sidang pidana kasus penyuapan bintang porno Stormy Daniels ini akan dipimpin Hakim Juan Merchan.

Merchan “sudah akrab” dengan kasus yang membawa nama Trump. Tahun lalu, ia memimpin persidangan pidana Trump Organization yang berakhir dengan perusahaan real estat itu dihukum oleh juri atas penipuan pajak dan dikenai denda.

Kemudian salah satu eksekutif lama Trump Organization, Allen Weisselberg, mengaku bersalah dan dikirim ke penjara.

Trump diperkirakan akan diadili di hadapan Merchan pada hari Selasa setelah penyelidikan dewan juri atas uang tutup mulut yang dibayarkan kepada bintang porno Stormy Daniels menjelang pemilihan presiden AS 2016. Dewan juri telah mendakwa Trump, meskipun dakwaan spesifiknya belum diungkapkan kepada publik.

Susan Necheles, seorang pengacara Trump, mengatakan kepada Reuters bahwa mantan presiden itu akan mengaku tidak bersalah.

Merchan menghukum Trump Organization untuk membayar US$1,6 juta setelah juri memvonis perusahaan tersebut pada bulan Desember.

Pada hari Jumat, Trump, yang tidak didakwa dalam kasus perusahaannya itu, menyerang Merchan di platform Truth Social miliknya.

"Hakim yang ditugaskan ke Kasus Perburuan Penyihir saya, sebuah 'Kasus' yang BELUM PERNAH DIKENAKAN, BENCI SAYA," tulis Trump, yang telah meluncurkan kampanye untuk mendapatkan kembali kursi kepresidenan pada tahun 2024.

Merchan tidak membalas permintaan komentar.

Pengadilan Trump Organization bukanlah satu-satunya pertemuan Merchan baru-baru ini dengan orang-orang yang dekat dengan mantan presiden. Merchan juga memimpin kasus kriminal yang melibatkan mantan juru kampanye Trump dan penasihat Gedung Putih Steve Bannon, yang mengaku tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang, konspirasi, dan penipuan terkait dengan organisasi nirlaba yang mengumpulkan dana untuk membangun tembok di perbatasan AS dengan Meksiko. .

Merchan telah menjadi hakim pengadilan pidana Manhattan sejak 2009 setelah menjalankan tugas sebelumnya di pengadilan negara bagian, yang menyidangkan kasus melawan negara bagian dan lembaganya, serta pengadilan keluarga di Bronx.

Merchan lahir di Kolombia dan pindah ke Amerika Serikat pada usia enam tahun, tumbuh di wilayah Queens di New York City, menurut laporan berita. Merchan lulus dari Baruch College dan Hofstra University School of Law dan memulai karier hukumnya di kantor Kejaksaan yang sama yang sekarang menuntut Trump.

