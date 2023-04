Donald Trump Siapkan Pidato Setelah Datang ke Pengadilan

New York, Beritasatu.com - Mantan Presiden AS Donald Trump akan menyampaikan pidato pada Selasa (4/4/2023) di Florida setelah mendatangi pengadilan New York atas tuduhan terkait uang suap. Demikian laporan tim kampanyenya pada Minggu (2/4/2023).

Donald Trump akan menyampaikan pidato di Mar-a-Lago setelah kembali dari Manhattan, New York di mana dia diharapkan datang secara sukarela.

Donald Trump, calon presiden 2024, menghadapi berbagai tuduhan memalsukan catatan bisnis, termasuk setidaknya satu pelanggaran kejahatan, dalam dakwaan yang dijatuhkan oleh dewan juri Manhattan minggu lalu, dua orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada The Associated Press.

Mereka berbicara dengan syarat anonim untuk membahas informasi yang belum dipublikasikan.

Dakwaan Trump muncul setelah dewan juri menyelidiki uang tutup mulut yang dibayarkan selama kampanye presiden 2016 untuk memadamkan tuduhan perselingkuhannya. Surat dakwaan itu sendiri tetap disegel, seperti standar di New York sebelum dakwaan dibacakan.

Dalam wawancara televisi hari Minggu, pengacara Trump, Joe Tacopina mengatakan, dia akan mempelajari dakwaan begitu dia mendapatkannya, kemudian menyusun langkah hukum berikutnya.

"Kami terlalu dini untuk mulai memutuskan mosi apa yang akan kami ajukan atau tidak, dan kami perlu melihat dakwaan dan mulai bekerja," katanya kepada ABC's This Week.

Mantan presiden itu diperkirakan akan terbang ke New York pada hari Senin dan menginap di Trump Tower di Manhattan semalam menjelang dakwaan yang direncanakan pada hari Selasa, menurut dua orang yang mengetahui rencananya yang berbicara tanpa menyebut nama untuk membahas perjalanan Trump.

Dia diharapkan untuk datang ke gedung pengadilan Selasa pagi, di mana dia akan mengambil sidik jari dan diambil foto wajahnya. Penyelidik akan menyelesaikan dokumen dan memeriksa untuk melihat apakah dia memiliki tuntutan pidana atau surat perintah yang belum diselesaikan.

Setelah pemesanan selesai, Trump akan menghadap hakim untuk dakwaan sore hari.

Pejabat dari Dinas Rahasia dan Departemen Kepolisian New York telah mengunjungi gedung pengadilan pada hari Jumat dan bertemu untuk membahas tentang rencana keamanan.

