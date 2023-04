Jelang Dakwaan Trump, Wali Kota New York Peringatkan Siap Tangkap Pengacau

New York, Beritasatu.com- Wali Kota New York Eric Adams memperingatkan bahwa siapa pun yang melakukan aksi protes disertai dengan kekerasan selama dakwaan terhadap mantan presiden AS Donald Trump akan ditangkap dan dimintai pertanggungjawaban.

“ Tidak peduli siapa Anda."

"Meskipun mungkin ada beberapa pengacau berpikir untuk datang ke kota kami besok, pesan kami jelas, sederhana: 'kendalikan dirimu'," kata wali kota dalam konferensi pers, Senin (3/4/2023).

Ia juga menambahkan, bahwa tidak ada ancaman khusus dan kredibel terkait peristiwa Donald Trump dibawa ke pengadilan.

Donald Trump bakal didakwa Pengadilan Manhatan, New York atas tuduhan kasus suap memberi uang tutup mulut sebelum kampanye pilpres 2016.

Sebagai bagian dari dakwaannya, Donald Trump akan menjalani prosedur pemesanan standar untuk diambil sidik jari dan difoto, kemungkinan akan menghasilkan salah satu foto paling terkenal di era modern.

Dakwaan Trump ini mengakhiri puluhan tahun anggapan, ia kebal hukum dan tak terkalahkan.

Polisi New York bersiaga tinggi menjelang kedatangan Trump, dengan penjagaan keamanan dan agen dinas rahasia di luar Trump Tower dan pengadilan pidana tempat dia akan menghadap hakim Selasa (4/4/2023) sore.

Diketahui, Donald Trump pada Senin, meninggalkan Florida dan terbang ke New York untuk datang ke pengadilan yang mendakwanya dalam kasus pemberian uang tutup mulut.

Anggota Republik berusia 76 ini menjadi mantan presiden Amerika pertama yang didakwa secara pidana. Dakwaannya sendiri resmi dibacakan pada Selasa (4/4/2023) waktu AS terkait uang suap yang dibayarkan kepada bintang porno selama kampanye pemilu 2016.

Ratusan pendukung Trump, di mana banyak yang mengibarkan spanduk pro-Trump dan bendera Amerika, berbaris di rute saat iring-iringan mobil Trump melaju dari rumahnya di Florida ke bandara tempat dia menaiki Boeing 757 pribadinya yang bertuliskan namanya di badan pesawat.

