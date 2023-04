Donald Trump Diadili, Apa yang Bakal Terjadi Setelah Itu?

New York, Beritasatu.com - Mantan Presiden Donald Trump akan hadir di ruang sidang pengadilan Manhattan, New York pada Selasa (4/4/2023) petang waktu setempat terkait pemalsuan catatan bisnis dalam penyelidikan rahasia.

Donald Trump bakal menjadi presiden pertama yang didakwa melakukan kejahatan.

Donald Trump, yang membantah melakukan kesalahan dan telah berulang kali menyerang penyelidikannya, menyebutkan dakwaan itu sebagai "penganiayaan politik" dan memperkirakan hal itu akan merugikan Demokrat pada pilpres tahun 2024.

Pengacara Donald Trump mengatakan, mantan presiden itu "tidak melakukan kejahatan apa pun. Kami akan dengan penuh semangat melawan tuntutan politik ini di pengadilan.”

Dakwaan ke Donald Trump

Sebagian dakwaan terhadap Donald Trump terkait pembayaran (reimbursement) atas suap sebesar US$ 130.000 (sekitar Rp 1,9 miliar) kepada bintang porno Stormy Daniels, jelang Pilpres 2016.

Disebutkan, Stormy Daniels dibayar untuk uang tutup mulut terkait klaim sang aktris ia pernah berhubungan seks dengan Trump pada tahun 2006.

The Trump Organization menyebutkan, pembayaran yang dilakukan melalui pengacaranya Donald Trump waktu itu, Michael Cohen sebagai biaya hukum.

Padahal, merupakan pelanggaran ringan di bawah hukum New York untuk salah mengklasifikasikan pengeluaran bisnis. Itu bisa menjadi kejahatan besar jika dilakukan untuk menutupi kejahatan lain.

Jalan Menuju Pengadilan

Donald Trump telah terbang ke New York dari kediamannya di Mar-a-Lago pada hari Senin (3/4/2023) dan diperkirakan akan meninggalkan gedung miliknya di New York, Trump Tower pada hari Selasa (4/4/2023) waktu AS, dan melakukan perjalanan hampir empat mil (sekitar 6 km) ke gedung pengadilan kriminal Manhattan, di mana dia dijadwalkan untuk menghadapi hakim untuk dakwaannya di 14.15 (Rabu, 5 April sekitar pukul 3.15 WIB).

Akankah ada “Perp Walk”?

Tidak. Apa yang disebut pelaku berjalan terjadi ketika seorang tersangka kriminal diborgol keluar dari kantor polisi dan kemudian dibawa ke gedung pengadilan. Donald Trump tidak akan pergi ke kantor polisi.

Dia mengatur penyerahan diri dengan kantor kejaksaan dan akan langsung menuju ke pengadilan. Sangat tidak mungkin ada orang yang melihat dia pergi ke pengadilan, kecuali dia ingin terlihat. Itu karena ada pintu masuk bawah tanah, pintu samping, dan terowongan di dalam dan sekitar gedung pengadilan Manhattan.

Apa yang Bakal Terjadi dalam Penyerahan Diri Trump?

Donald Trump bakal diambil informasinya sebelum datanya dimasukkan ke komputer, dan akan akan ditulis dalam sebuah buku besar yang disimpan oleh petugas pengadilan. Sekarang, semuanya terkomputerisasi, tetapi prosesnya sebagian besar sama.

Petugas pengadilan akan mencatat nama lengkap, usia, tanggal lahir, tinggi dan berat badan Donald Trump. Mereka akan memeriksa untuk melihat apakah mantan presiden memiliki surat perintah yang belum diselesaikan. Mereka akan mengambil sidik jarinya, tetapi petugas tidak akan memegang ujung jarinya dengan tinta untuk dicap di atas kertas, karena semuanya sudah terkomputerisasi.

Donald Trump juga mungkin akan diambil fotonya sebagai pelaku krimial atau yang dikenal dengan istilah foto mug.

Di New York, proses-proses ini kemungkinan berlangsung sekitar dua jam, tetapi bisa juga molor menjadi empat jam. Kemudian baru ia menghadap hakim.

Apa yang Bakal Terjadi di Ruang Pengadilan?

Arraignment adalah sidang di mana surat dakwaan akan dibuka secara resmi dan dakwaan akan dibacakan dengan lantang. Hakim akan bertanya kepada Donald Trump terkait dakwaan tersebut, dan dia akan menjawab dengan dua pilihan "bersalah" atau "tidak bersalah."

Kemudian pengacara Donald Trump, Joe Tacopina, Susan Necheles, dan Todd Blanche akan bekerja dengan hakim dan kantor kejaksaan untuk menetapkan tanggal sidang berikutnya. Hakim telah memutuskan bahwa fotografer berita akan diizinkan mengambil foto mantan presiden pada awal dakwaannya.

Apakah Donald Trump Bakal Ditahan?

Sebenarnya secara teknis, Donald Trump ditahan. Karena ketika dia diambil sidik jarinya dan diproses, dia dianggap ditahan dan ditahan. Namun dia tidak akan diborgol dan tidak akan duduk di sel penjara, sebagian karena sebagian gedung pengadilan akan ditutup khusus untuk dakwaannya.

Kemudian karena Trump adalah mantan presiden dia dijaga oleh agen-agen dinas rahasia (Secret Service). Tidak semua terdakwa diborgol sebelum mereka menghadap hakim untuk dakwaan.

Apakah Foto Mug Bisa Dipublikasikan?

Tergantung. Di Kota New York, foto mug umumnya tidak dipublikasikan. Mereka dibawa oleh lembaga penegak hukum yang melakukan penangkapan. Namun foto itu juga bisa bocor juga.

Akankah Donald Trump Keluar dari Pengadilan?

Kemungkinan besar, ya. Undang-undang jaminan New York telah dirombak selama beberapa tahun terakhir, yang berarti Donald Trump akan dibebaskan tanpa jaminan karena tuntutan yang diantisipasi terhadapnya tidak mengharuskan jaminan ditetapkan.

Tetapi ada kemungkinan bahwa Hakim Juan Merchan dapat memutuskan bahwa Trump berisiko melarikan diri dan memerintahkannya untuk ditahan, dengan atau tanpa jaminan. Pengacara Trump berpendapat bahwa hubungan mantan presiden dengan AS kuat, dan karena dia adalah calon presiden, dia tidak punya alasan untuk melarikan diri dan harus diizinkan pergi.

Apa yang Terjadi Selanjutnya?

Hakim dan tim hukum (jaksa dan pengacara) akan menetapkan tanggal untuk sidang berikutnya dan tenggat waktu untuk penemuan, di mana kantor kejaksaan harus menyerahkan semua informasinya kepada pengacara Trump, dan mosi, yang mencakup permintaan untuk mengubah tempat atau membatalkan kasus secara langsung.

Proses itu biasanya memakan waktu berbulan-bulan. Tacopina mengatakan dia perlu membaca dakwaan terlebih dahulu dan meneliti sebelum dia memutuskan apa yang harus dilakukan pada perubahan tempat atau mosi apa pun untuk dibubarkan, meskipun akan sangat umum untuk mengajukannya.

