Luar Biasa! Kekayaan Bos Louis Vuitton Tembus Rp 3.000 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com - Kekayaan bos Louis Vuitton, Bernard Arnault, dilaporkan telah tembus US$ 200 miliar atau sekitar Rp 3.000 triliun. Kekayaan Arnault bertambah setelah saham Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH) di Prancis miliknya mencapai rekor tertinggi.

Dikutip dari The Guardian, pria berusia 74 tahun itu menjadi orang ketiga dalam sejarah yang mengumpulkan kekayaan yang diperkirakan di atas ambang batas $200 miliar.

Sebelumnya, bos Tesla, Elon Musk dan Jeff Bezos dari Amazon telah mencapai tonggak sejarah itu. Namun, saat ini kekayaan mereka merosot karena harga saham perusahaan teknologi turun.

Indeks Miliarder Bloomberg mencatat, kekayaan Arnault meningkat US$ 2,4 miliar pada Selasa (4/4/2023) menjadi US$ 201 miliar. Itu berarti kekayaan Arnault meningkat US$ 39 miliar dalam setahun ini setelah nilai saham LVMH meningkat 30% berkat melonjaknya permintaan barang mewah di kalangan orang kaya dunia.

Miliarder Prancis itu lebih kaya US$ 25 miliar dibandingkan Elon Musk, yang kekayaannya tergerus setelah membeli Twitter senilai US$ 44 miliar. Selain itu, saham Tesla juga 50% selama setahun terakhir.

Sementara, bos Amazon, Jeff Bezos adalah orang pertama yang mencapai tonggak sejarah US$ 200 miliar pada Agustus 2020. Namun, saat ini dia menjadi orang terkaya ketiga di dunia dengan kekayaan sebesar US$ 128 miliar.

Arnault CEO LVMH, yang memiliki merek Louis Vuitton, Christian Dior, dan sampanye Moët & Chandon. Sahamnya telah melonjak lebih dari 150% dalam tiga tahun terakhir.

