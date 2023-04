Donald Trump Ambil Cuplikan Dakwaannya untuk Promosi Kampanye Pilpres

New York, Beritasatu.com - Mantan Presiden AS Donald Trump telah mengambil potongan rekaman dari dakwaannya di New York sebagai bagian dari promosi kampanye pilpres terbaru yang dirilis pada hari Kamis.

Donald Trump memposting promosi di akun Truth Social miliknya.

Promosi kampanye tersebut menampilkan adegan-adegan dari sekitar pengadilan Manhattan sebelum menampilkan Donald Trump berjalan menuju pengadilan. Adegannya juga termasuk sulih suara dari komentator yang mengkritik kasus dari Jaksa Wilayah Manhattan Alvin Bragg dan Trump yang menyatakan dia tidak bersalah.

Video tersebut menunjukkan beberapa orang di jalan saat Trump melakukan perjalanan ke sidang sambil melambai-lambaikan Trump dan bendera Amerika serta para pendukung bertepuk tangan saat dia naik ke panggung di Mar-a-Lago pada Selasa malam untuk komentar pertamanya setelah dakwaannya .

Donald Trump Jr., putranya, juga memposting video tersebut di akun Twitter-nya pada hari Jumat (7/4/2023).

Penangkapan Trump memicu sumbangan yang signifikan untuk kampanyenya, menghasilkan lebih dari US$ 4 juta (sekitar Rp 59 miliar) dalam 24 jam setelah dia didakwa.

Kampanyenya juga dilakukan dengan penggalangan dana melalui T-shirt dengan foto mug palsu Trump dengan tulisan "Tidak Bersalah" di bawah gambar. Kampanye tersebut menawarkan kaos tersebut dengan harga US$ 47.

Mantan presiden itu didakwa dengan 34 tuduhan kejahatan pemalsuan catatan bisnis terkait pembayaran uang tutup mulut yang dilakukan mantan pengacara Trump Michael Cohen kepada bintang film porno Stormy Daniels. Pembayaran dilakukan menjelang pemilihan presiden 2016 agar Daniels tetap diam tentang dugaan perselingkuhannya dengan Trump.

Trump mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan dan membantah berselingkuh dengan Daniels.

