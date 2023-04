Ancaman Topan Ilsa, Australia Bakal Dihantam Badai Terkuat dalam Satu Dekade

Sydney, Beritasatu.com – Sebuah topan besar tengah meningkatkan kekuatannya di lepas pantai Australia Barat yang bisa menjadi badai paling kuat melanda wilayah negara itu dalam satu dekade. Disebutkan, ancaman badai berupa angin yang bahkan cukup kuat untuk mengangkat mobil van.

Biro Meteorologi Australia (BOM) mengatakan Topan Ilsa diperkirakan akan mendarat pada Kamis (13/4/2023) malam atau Jumat (14/4/2023) dini hari, di suatu tempat antara kota Broome dan Port Hedland, pusat pelabuhan utama untuk ekspor bijih besi.

Badai tersebut diperkirakan menghasilkan embusan angin lebih dari 250 kilometer per jam (155 mil per jam) pada Kamis malam, setara dengan badai Kategori 4 atau 5 di AS.

"Angin dengan kekuatan ini tidak hanya memiliki kemampuan untuk merobohkan pohon dan kabel listrik tetapi juga mengangkat barang-barang dari pekarangan dan rumah Anda, karavan, trampolin," kata ahli meteorologi senior BOM, Miriam Bradbury.

Otoritas setempat memperingatkan penduduk untuk mengikat apa pun yang bisa terbawa angin kencang.

Turis yang tinggal di sepanjang bagian pantai antara Broome dan Port Hedland telah diberitahu untuk pindah dari jalur badai. Warga juga bergegas ke supermarket untuk membeli makanan dan persediaan lainnya.

Broome dan Port Hedland adalah kota yang relatif kecil dengan populasi gabungan sekitar 30.000 orang. Banyak orang yang bekerja di tambang bijih besi tinggal dan bekerja di Port Hedland.

Pada hari Selasa, Otoritas Pelabuhan Pilbara mengatakan sedang membersihkan kapal dari semua tempat berlabuh di pelabuhan bagian dalam pelabuhan Port Hedland, dan mendesak pemilik kapal rekreasi untuk mengamankan kapal mereka.

Siklon biasa terjadi di pantai barat Australia, dengan Biro Meteorologi mencatat tujuh di antaranya tahun lalu.

Australia menggunakan sistem lima tingkat untuk mengukur intensitas siklon tropis, dengan Kategori 4 mewakili yang mencapai kecepatan angin rata-rata antara 160 dan 199 kpj, dengan hembusan angin tipikal lebih dari 225 kpj (140 mph).

Darren Klemm, Komisaris Layanan Kebakaran dan Darurat Australia Barat, mengatakan sudah 10 tahun sejak topan sebesar itu menghantam pantai WA.

“Akan ada banyak orang di sana yang belum pernah mengalami topan Cat 4 sebelumnya,” katanya.

Pantai utara Australia Barat telah dilanda 13 badai yang setara dengan badai Kategori 4 sejak tahun 1960, tetapi ini akan menjadi yang pertama sejak Topan Tropis Laurence pada tahun 2009, yang melanda di lokasi yang sangat mirip dengan kecepatan angin 150 mph (240 kph) saat mendarat.

Badai terkuat yang pernah melanda bagian mana pun di Australia adalah Siklon Tropis Monica, pada tahun 2006 dengan kecepatan angin sekitar 180 mph (290 kph), saat menyapu bagian timur dan utara Australia.

Australia telah mengalami serangkaian bencana alam dalam beberapa tahun terakhir. Tahun lalu, banjir melanda sebagian negara bagian New South Wales dan Queensland.

