Ajay Banga Akan Pimpin Bank Dunia, Anggur Lama dalam Botol Baru

Jakarta, Beritasatu.com – Kehadiran Ajay Banga sebagai calon kuat Presiden Bank Dunia menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan para analis dan ekonom dunia. Banyak yang optimis bahwa dia mampu memimpin organisasi besar tersebut, namun tak sedikit pula yang ragu.

Dikutip dari Associated Press, Kamis (13/4/2023), Banga yang berasal dari India dan mengawali sukses di negaranya itu merupakan fakta yang akan mendukung keberhasilannya dalam memimpin Bank Dunia. Banga diyakini memiliki wawasan tentang tantangan yang dihadapi negara-negara yang butuh bantuan, terutama terkait iklim dan bencana alam.

Pada Februari lalu, Presiden AS Joe Biden menyebut nama Ajay Banga sebagai sosok yang memiliki pengalaman dalam menangani tantangan dunia saat ini. Meski tidak memiliki pengalaman dalam hal tantangan perubahan iklim, Banga diyakini Biden mampu mengatasi persoalan tersebut.

Pada pertemuan musim semi Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) pekan ini, Menteri Keuangan AS Janet Yellen juga percaya bahwa Banga mampu memimpin Bank Dunia. Menkeu AS yang menyinggung posisi Banga saat ini sebagai Vice Chairman General Atlantic, memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman bisnis, termasuk sebagai CEO Mastercard dan Dewan Palang Merah Amerika, Kraft Foods, dan Dow Inc.

“Dia memiliki keterampilan kepemimpinan dan manajemen, latar belakang, serta keahlian keuangan yang tepat untuk memimpin Bank Dunia pada momen kritis dalam sejarahnya,” puji Yellen.

Bank Dunia yang beranggotakan 189 negara memiliki misi mengurangi kemiskinan dan membangun kemakmuran di negara berkembang. Ancaman perubahan iklim adalah fokus utama Bank Dunia saat ini.

Belakangan ini, sejumlah pemimpin dunia dan aktivis dari negara-negara miskin, terutama yang rentan terhadap cuaca ekstrem yang diperparah perubahan iklim, menyerukan reformasi besar-besaran di seluruh sistem bank pembangunan multinasional. Dipimpin oleh Perdana Menteri Barbados, Mia Mottley dan didukung oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, mereka mendorong sesuatu yang disebut Bridgetown Initiative.

