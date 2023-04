Kenali Gejalanya, Subvarian Arcturus Picu Lonjakan Kasus Covid-19 di India

New Delhi, Beritasatu.com – India mengalami lonjakan kasus Covid-19 lagi yang dipicu subvarian baru dari virus corona. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tengah mencermati jenis subvarian baru ini, XBB.1.16 , juga dikenal sebagai Arcturus , yang telah dilaporkan di negara lain termasuk AS , Australia , dan Singapura .

Subvarian tersebut merupakan gabungan dari dua subvarian lain dari varian Omicron dan dinyatakan sebagai “varian dalam pemantauan” oleh WHO pada akhir Maret lalu.

Menurut laporan, itu adalah varian Covid-19 yang paling menular . Maria Van Kerkhove , pimpinan teknis WHO untuk Covid-19, menyebutnya "varian untuk diperhatikan".

Advertisement

Ada juga peningkatan pesat kasus Covid-19 pada anak di bawah 12 tahun, menurut sebuah laporan di Times of India.

Vipin M Vashishtha , seorang dokter anak dan mantan kepala Komite Imunisasi Akademi Pediatrik India , mencuit di Twitter untuk menyoroti varian dan kasus Covid-19 yang meningkat di seluruh dunia.

Dia mencantumkan gejala subvarian baru, yang meliputi demam tinggi, batuk, dan konjungtivitis gatal atau mata merah, gejala yang tidak terlihat pada varian Covid-19 sebelumnya .

Richard Reithinger , seorang ahli epidemiologi penyakit menular di RTI International mengatakan, masih terlalu dini untuk mengetahui apakah gejala virus telah berubah dan apakah konjungtivitis sebelumnya telah dilaporkan sebagai gejala Covid-19 .

Peningkatan kasus Covid-19 saat ini didorong oleh XBB.1.16.

Sementara Omicron dan sub-garis keturunannya tetap menjadi varian yang dominan, sebagian besar varian yang ditugaskan memiliki sedikit atau tidak ada penularan yang signifikan, tingkat keparahan penyakit, atau pelepasan kekebalan. Prevalensi XBB.1.16 meningkat dari 21,6% pada Februari tahun ini menjadi 35,8% pada Maret.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan