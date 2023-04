Sepanjang 2023 Terjadi 17 Pembunuhan Massal di AS, 88 Nyawa Melayang

Jakarta, Beritasatu.com – Sepanjang 2023 telah terjadi 17 aksi pembunuhan massal di Amerika Serikat (AS), antara lain penembakan di tempat umum. Akibat insiden tersebut, sebanyak 88 orang tewas.

Menurut Associated Press, Sabtu (22/4/2023), data itu menunjukkan kengerian yang luar biasa di AS. Anak-anak di sekolah dasar Nashville ditembak mati pada hari Senin biasa.

Lalu, buruh tani di California Utara ditembak karena dendam di tempat kerja. Seorang penari di luar Los Angeles dibantai saat mereka merayakan Tahun Baru Imlek.

Kemudian, hanya dalam seminggu terakhir, empat pengunjung pesta tewas dan 32 lainnya cedera di Dadeville, Alabama. Peluru menghujani para pengunjung yang menghadiri sebuah perayaan ulang tahun.

“Tidak ada yang perlu terkejut,” kata Fred Guttenberg, yang putrinya berusia 14 tahun, Jaime, merupakan salah satu dari 17 orang yang terbunuh di sekolah menengah Parkland, Florida, pada 2018.

Para korban di Parkland termasuk di antara 2.842 orang yang tewas dalam pembunuhan massal di AS sejak 2006. Hal itu berdasarkan data yang dikelola oleh The Associated Press dan USA Today, bekerja sama dengan Northeastern University.

Pertumpahan darah hanya mewakili sebagian kecil dari kekerasan yang terjadi di AS setiap tahun. Berdasarakan data itu, pembunuhan massal terjadi dengan frekuensi yang mengejutkan tahun ini, yakni rata-rata terjadi satu kali setiap 6,53 hari.

