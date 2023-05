Wali Kota Muslim di New Jersey Ditolak Dinas Rahasia AS Ikut Halal Bihalal di Gedung Putih

New Jersey, Beritasatu,com – Wali Kota Prosepect Park New Jersey, Mohamed T Khairullah tidak mendapat izin dari Dinas Rahasia AS untuk menghadiri acara halal bihalal Idulfitri di Gedung Putih.

Mohamed T. Khairullah tidak diizinkan untuk menghadiri halal bihalal Idulfitri pada Senin (5/1/2023) meskipun ada undangan ke Ruang Timur setelah izin masuknya tidak disetujui oleh Dinas Rahasia AS, kata Dewan Hubungan Amerika-Islam di New Jersey kepada CNN dalam sebuah pernyataan.

"Meskipun kami menyesali ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan, wali kota tidak diizinkan memasuki kompleks Gedung Putih malam ini," kata kepala komunikasi USSS kepada wartawan dalam sebuah pernyataan Senin malam.

"Sayangnya kami tidak dapat berkomentar lebih lanjut tentang cara dan metode perlindungan khusus yang digunakan untuk melakukan operasi keamanan kami di Gedung Putih."

Gedung Putih merujuk semua pertanyaan tentang insiden itu ke USSS.

Khairullah mengatakan kepada CNN bahwa dia menyerahkan informasinya ke Pekerja Gedung Putih dan Sistem Masuk dua hari lalu, tetapi hanya diberi tahu bahwa dia tidak akan diizinkan memasuki Gedung Putih setengah jam sebelum dia dijadwalkan tiba pada hari Senin.

Prosedur normal untuk tamu yang diundang ke Gedung Putih adalah begitu tamu menerima undangan, mereka harus mengirimkan informasi ke Secret Service melalui WAVES setelah itu Secret Service membuat keputusan akhir tentang apakah tamu tersebut diizinkan untuk masuk ke Gedung Putih.

Seorang staf dari kantor sosial Gedung Putih menelepon Khairullah, tetapi tidak memberikan penjelasan tentang keputusan tersebut, kata wali kota kepada CNN.

Dalam sebuah pernyataan, CAIR-New Jersey menyebut langkah itu sebagai "penghinaan terhadap komunitas Muslim."

“Bahwa seorang pemimpin Muslim yang dihormati tidak diundang dari perayaan Idul Fitri di Gedung Putih, hanya beberapa jam sebelumnya, sama sekali tidak dapat diterima dan menghina,” kata Selaedin Maksut, direktur eksekutif CAIR New Jersey.

Dalam sambutannya hari Senin, Presiden Joe Biden merayakan kontribusi pejabat Muslim terpilih, mengatakan kepada kelompok yang berkumpul di Ruang Timur Gedung Putih, “Saya ingin semua pejabat terpilih di sini yang bertugas di pemerintah kota, kabupaten, dan negara bagian di seluruh negara– saya ingin memuji Anda. Begitu banyak dari Anda adalah Muslim pertama yang memegang posisi yang Anda pegang.”

