Ini Kereta Kencana dalam Acara Penobatan Raja Charles

Jakarta, Beritasatu.com - Penobatan Raja Charles dianggap sebagai acara terbesar akhir pekan mendatang di Inggris Raya, karena banyak tokoh dari seluruh dunia akan melakukan perjalanan ke London untuk menghadiri upacara pada 6 Mei.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah soal kereta kencana yang akan dipakai dalam acara penobatan tersebut.

Charles adalah pewaris takhta setelah Elizabeth II meninggal pada bulan September lalu.

Jutaan orang akan mengikuti upacara yang sudah 70 tahun tidak diadakan. Ini akan menjadi pertama kalinya Diamond Jubilee State Coach, nama resmi kereta kencana tersebut, digunakan dalam penobatan.

Pada pagi hari tanggal 6 Mei, Charles dan Camilla akan menempuh rute sepanjang 2,1 kilometer antara Istana Buckingham dan Westminster Abbey, tempat upacara akan diadakan. Mereka akan menaiki kereta yang dibuat 11 tahun lalu, pada tahun 2014, untuk merayakan ulang tahun ke-50 Elizabeth II bertakhta.

The Diamond Jubilee State Coach adalah kereta kerajaan yang paling modern, dibuat dari aluminium. Kereta ini memiliki sistem suspensi, jendela elektrik, dan bahkan AC.

