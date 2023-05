KTT ASEAN di Labuan Bajo Dibuka dengan Pertemuan Pejabat Senior

Labuan Bajo, Beritasatu.com – Senior Official Meeting (SOM) menjadi agenda pertemuan yang mengawali rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Senin (8/5/2023). Pertemuan para pejabat tingkat senior di lingkup Kementerian Luar Negeri tersebut membahas negosiasi isu tiga pilar ASEAN, yakni politik dan keamanan, sosial budaya, serta ekonomi.

Senior Official Meeting diselenggarakan di Golo Mori, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Sepuluh pejabat negara anggota ASEAN hadir dalam pertemuan tersebut untuk membahas negosiasi seputar isu yang ada di kawasan ASEAN. Senior Official Meeting dipimpin oleh Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN sekaligus SOM Leader ASEAN-Indonesia, Sidharto Reza Suryodipuro.

Pertemuan dimulai dengan foto bersama para wakil negara anggota ASEAN pada pukul 08.30 WITA, Senin pagi (8/5/2023). Kendati pertemuan digelar secara tertutup, namun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut sejumlah negosiasi akan diperundingkan dalam pertemuan tersebut. Apabila belum juga ditemui kesepakatan, maka negosiasi akan dibawa ke tingkat pertemuan yang lebih tinggi, yakni ASEAN Foreign Minister Meeting (AMM) atau pertemuan menteri luar negeri negara anggota ASEAN, yang akan digelar di Labuan Bajo pada Selasa (9/5/2023).

“Kalau (negosiasi) selesai di SOM bagus, kalau tidak selesai di SOM akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi yaitu di pertemuan menteri luar negeri negosiasinya, sampai kita bawa di tingkat leaders untuk kemudian diadopsi di tingkat leaders,” jelas Retno usai meninjau kesiapan Media Center di Hotel Bintang Flores pada Minggu (7/5/2023).

Rangkaian pertemuan KTT ASEAN akan dilanjutkan dengan ASEAN Foreign Ministers Meeting pada Selasa (9/5/2023). Selanjutnya rangkaian pertemuan akan dilanjutkan pada Rabu (10/5/2023) dengan agenda pembukaan dan sesi pleno KTT ASEAN ke-42, ASEAN Leaders Interface with Representative ASEAN Interparliamentary Assembly.

Lalu, ASEAN Leaders Interface with Representative of ASEAN Youth atau interaksi antara pemimpin ASEAN dengan pemuda, ASEAN Leaders Interface with Representative of ASEAN Business Advisory Council untuk mendiskusikan isu seputar ekonomi dan bisnis, dan pertemuan para pejabat senior tingkat tinggi untuk membahas visi ASEAN setelah 2025 atau ASEAN Leaders Interface with High-level Task Force on ASEAN Community’s Post 2025 Vision.

