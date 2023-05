Myanmar Absen di Puncak KTT ASEAN Ke-42

Jakarta, Beritasatu.com – Perwakilan negara Myanmar tidak hadir dalam acara puncak Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN ke-42. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong memastikan meski Indonesia sebagai ketua ASEAN mengundang perwakilan non politik Myanmar, namun negara tersebut menyatakan tidak akan hadir.

Meski demikian Usman menyebut bahwa Indonesia sebagai ketua sekaligus tuan rumah penyelenggara KTT ASEAN akan tetap menyiapkan meja konferensi lengkap dengan bendera Myanmar.

KTT ASEAN di Labuan Bajo Dibuka dengan Pertemuan Pejabat Senior

“Myanmar tidak hadir walaupun kita undang di level pimpinan di bawahnya. Mereka menyatakan tidak hadir, tetapi tetap kita siapkan meja dan benderanya. Mereka sudah konfirmasi tidak hadir,” ungkap Usman usai memantau Media Center Hotel Bintang Flores pada Senin sore (8/5/2023).

Selain absennya Myanmar, Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-o-cha juga dipastikan tidak hadir dan akan mengutus Deputi Perdana Menteri sebagai perwakilan. Usman mengungkapkan Perdana Menteri Thailand berhalangan hadir sebab negara tersebut akan menggelar pemilihan umum pada 14 Mei mendatang.

“Perdana Menteri Thailand diwakilkan oleh wakil perdana menterinya karena akan pemilu pada 14 Mei,” ujar Usman.

Selain dua negara tersebut, negara anggota ASEAN lain akan hadir dengan pimpinan negara sebagai perwakilannya. Mayoritas pimpinan negara dijadwalkan tiba di Labuan Bajo pada tanggal 10 dan 11 Mei mendatang. Usman menyebut beberapa pimpinan negara bahkan sudah ada yang tiba di Labuan Bajo sejak dua hari yang lalu.

“Seperti disampaikan Ibu Menlu yang hadir semua hadir kecuali Myanmar. Timor leste juga akan hadir jadi kalau 11 negara, ya 2 yang tidak hadirnya kepala negara, tapi kalau Thailand diwakilkan oleh Pak Wakil Perdana Menterinya,” ungkap Usman.

Penyelenggaraan KTT ASEAN Diyakini Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Rangkaian pertemuan KTT ASEAN akan dilanjutkan dengan ASEAN Foreign Ministers Meeting pada Selasa (9/5/2023). Selanjutnya rangkaian pertemuan akan dilanjutkan pads Rabu (10/5/2023) dengan agenda pembukaan dan sesi pleno KTT ASEAN ke-42, ASEAN Leaders Interface with Representative ASEAN Interparliamentary Assembly.

Para pemimpin ASEAN akan bertemu dengan perwakilan parlemen, ASEAN Leaders Interface with Representative of ASEAN Youth atau interaksi antara pemimpin ASEAN dengan pemuda, ASEAN Leaders Interface with Representative of ASEAN Business Advisory Council untuk mendiskusikan isu seputar ekonomi dan bisnis, dan pertemuan para pejabat senior tingkat tinggi untuk membahas visi ASEAN setelah 2025 atau ASEAN Leaders Interface with High-level Task Force on ASEAN Community’s Post 2025 Vision.

