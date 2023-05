Ilmuwan Australia Klaim Pecahkan Misteri di Segitiga Bermuda, Jawabannya...

Sydney, Beritasatu.com - Seorang ilmuwan Australia mengaku telah memecahkan misteri kapal dan pesawat hilang yang terjadi di kawasan Segitiga Bermuda.

Menurutnya, probabilitas adalah penyebab utama hilangnya kapal dan pesawat di Segitiga Bermuda. Tambahkan cuaca yang mencurigakan, dan pilot pesawat dan kapal yang rapuh, dan Karl Kruszelnicki percaya tidak ada alasan untuk percaya pada fenomena misteri Segitiga Bermuda.

Sementara konspirasi Segitiga Bermuda telah ada selama beberapa dekade, National Oceanic and Atmospheric Association dan Lloyd's of London telah lama memperjuangkan gagasan yang sama.

Diyakini, lebih dari 50 kapal dan 20 pesawat hilang di Segitiga Bermuda dalam satu abad terakhir. Masing-masing memiliki cerita tanpa akhir, yang mengarah ke serangkaian teori konspirasi tentang penghilangan di daerah tersebut, di kawasan segitiga terhubung di wilayah Florida, Bermuda, dan Antillen Besar.

Ilmuwan Australia Karl Kruszelnicki, bersama dengan National Oceanic and Atmospheric Association (NOAA) milik Amerika Serikat, tidak menganut reputasi supranatural Segitiga Bermuda. Keduanya telah mengatakan selama bertahun-tahun bahwa sebenarnya tidak ada misteri Segitiga Bermuda. Padahal, hilangnya dan lenyapnya kapal dan pesawat hanyalah fakta kemungkinan.

“Tidak ada bukti bahwa penghilangan misterius terjadi dengan frekuensi yang lebih besar di Segitiga Bermuda daripada di wilayah lautan besar lainnya yang dilalui dengan baik,” tulis NOAA pada tahun 2010.

Dan sejak 2017, Kruszelnicki mengatakan hal yang sama. Dia mengatakan kepada The Independent bahwa banyaknya lalu lintas, di area yang sulit untuk dinavigasi, menunjukkan “jumlah (kapal dan pesawat) yang hilang di Segitiga Bermuda sama dengan di mana pun di dunia berdasarkan persentase. .”

Dia mengatakan bahwa Lloyd's of London dan US Coast Guard mendukung gagasan itu. Faktanya, seperti yang dicatat The Independent , Lloyd's of London memiliki teori yang sama sejak tahun 1970-an.

NOAA mengatakan pertimbangan lingkungan dapat menjelaskan sebagian besar hilangnya kapal dan pesawat di Segitiga Bermuda, menyoroti kecenderungan Gulf Stream terhadap perubahan cuaca yang ganas, jumlah pulau di Laut Karibia yang menawarkan petualangan navigasi yang rumit, dan bukti yang menunjukkan bahwa Segitiga Bermuda dapat menyebabkan medan magnet. kompas untuk menunjuk ke utara yang sebenarnya, bukan utara magnetik, menyebabkan kebingungan dalam pencarian jalan.

“Angkatan Laut AS dan Penjaga Pantai AS berpendapat bahwa tidak ada penjelasan supranatural untuk bencana di laut,” kata NOAA.

“Pengalaman mereka menunjukkan bahwa kombinasi kekuatan alam dan falibilitas manusia mengalahkan fiksi ilmiah yang paling tidak masuk akal sekalipun.”

Kruszelnicki secara rutin menarik perhatian publik karena mendukung pemikiran ini di Segitiga Bermuda, pertama pada tahun 2017 dan kemudian lagi pada tahun 2022 sebelum muncul kembali pada tahun 2023 . Sepanjang itu semua, dia berpegang pada ide yang sama: jumlahnya tidak berbohong.

Bahkan dengan beberapa penghilangan seperti Penerbangan 19 , sekelompok lima pembom torpedo TBM Avenger Angkatan Laut AS yang hilang pada tahun 1945, Kruszelnicki menunjukkan bahwa setiap kejadian mengandung tingkat cuaca buruk atau kemungkinan kesalahan manusia. (atau keduanya, seperti dalam kasus Penerbangan 19) sebagai pelaku sebenarnya.

Tapi banyak yang berpegang teguh pada teori konspirasi Segitiga Bermuda. Konsep monster laut, alien, dan bahkan benua Atlantis yang jatuh ke dasar laut.

