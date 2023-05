Hakim Federal Beri Izin Kegiatan Kelompok Pemuja Setan di Sekolah AS

Pennsylvania, Beritasatu.com – Seorang hakim federal di AS telah memutuskan untuk mengizinkan kegiatan yang disponsori kelompok pemuja setan, The Satanic Temple yakni After School Satan Clubs di sekolah di Pennsylvania.

Kegiatan ekstra kulikuler di luar jam sekolah ini telah memicu penentangan dari orang tua siswa di AS dalam beberapa bulan teakhir. Namun diketahui After School Satan Clubs telah menggelar kegiatannya untuk siswa di sekolah-sekolah di Virginia dan California .

Lampu hijau terbaru untuk klub tersebut menimbulkan kemarahan dari orang tua setelah selebaran mengiklankan diadakan di Saucon Valley Middle School, Hellerstown.

Keputusan untuk mengizinkan klub itu kemudian dibatalkan oleh pengawas distrik, yang menyebutkan melindungi 'keselamatan dan kesejahteraan' siswa setelah 'ancaman kekerasan' dibuat terhadap sekolah.

Namun keputusan distrik pada awal pekan ini dibatalkan lagi oleh hakim federal yang menyatakan, pelarangan itu telah melanggar hak Amandemen Pertama Kuil Setan yang berbasis di Salem, Massachusetts.

Putusan hari Senin oleh Hakim Pengadilan Distrik AS John M. Gallagher berbunyi: "meskipun para penentang The Satanic Temple, Inc. dapat menantang organisasi kontroversial ini, kesucian perlindungan Amandemen Pertama harus menang."

Pihak orang tua mengecam keputusan untuk mengizinkan klub diadakan di sekolah anak-anak mereka, dengan seorang ayah menggambarkannya sebagai sebuah kegilaan.

Sekarang para pendukung kebebasan berbicara, termasuk American Civil Liberties Union (ACLU), menyambut baik keputusan untuk melanjutkannya.

“Dalam kemenangan untuk kebebasan berbicara dan kebebasan beragama, pengadilan federal telah memutuskan bahwa Distrik Sekolah Lembah Saucon harus mengizinkan After School Satan Club untuk bertemu di fasilitas distrik,” kata ACLU.

