Diklaim Bukan Pemujaan Setan, Ini Kegiatan di After School Satan Clubs

Pennsylvania, Beritasatu.com – Kelompok pemuja Setan The Satanic Temple didirikan pada tahun 2013 oleh Lucien Greaves dan Malcolm Jarry. Kelompok ini telah menjadi pusat dari banyak kasus pengadilan, termasuk kasus terbaru dari Pennsylvania setelah mereka mendapat lampu hijau dari pengadilan untuk mendirikan "After School Satan Club" di sekolah-sekolah di distrik Pennsylvania, AS.

Serikat Kebebasan Sipil Amerika (ACLU) menyebutnya sebagai "kemenangan untuk kebebasan berbicara dan kebebasan beragama."

Menurut June Everett, direktur kampanye After School Satan Club, klub tersebut telah menarik perhatian orang tua yang mencari alternatif selain klub dan kegiatan keagamaan setelah jam sekolah sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2020.

'Saat itulah segalanya mulai meledak,' kata Everett. "Dan saya mengantisipasi bahwa setiap tahun ke depan akan semakin sibuk."

Mengutip dari situsnya, meski The Satanic Temple menjadi pendukung utamanya, siswa yang berpartisipasi dalam After School Satan Club tidak menyebarkan agama atau terlibat dalam pemujaan setan, menurut situs webnya .

Disebutkan, klub ini "berfokus pada sains, pemikiran kritis, seni kreatif, dan karya bagus untuk komunitas" sambil mendorong peserta untuk "bersenang-senang".

"Kami benar-benar tidak tertarik untuk membuat anak-anak diidentifikasi sebagai pemuja setan," kata Rose Bastet, seorang sukarelawan di After School Satan Club di BM Williams Primary di Chesapeake.

After School Satan Club "tidak percaya dalam memperkenalkan agama ke sekolah umum," tetapi akan membuka salah satu klubnya di sekolah "jika kelompok agama lain beroperasi di sekolah," kata situs web itu.

Tujuannya, tambahnya, adalah "untuk memberikan alternatif yang aman dan inklusif bagi klub-klub keagamaan" sambil menekankan "pandangan dunia yang ilmiah, rasionalis, non-takhayul" melalui permainan, proyek, dan latihan berpikir.

"Kami lebih suka memberi anak-anak apresiasi terhadap keajaiban alam di sekitar mereka, bukan ketakutan akan kengerian dunia lain yang abadi," tambah situs tersebut.

