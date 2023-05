2 Jam Ngebut di Jalanan, Pangeran Harry dan Meghan Dikejar-kejar Paparazzi

New York,Beritasatu.com - Pangeran Harry dan istrinya Meghan Markle dikejar-kejar oleh paparazzi (fotografer) yang ingin mengabadikan mereka setelah acara amal di New York, pada Selasa malam lalu. Pasangan itu, bersama ibu Meghan, diikuti selama lebih dari dua jam oleh setengah lusin kendaraan dengan jendela gelap setelah meninggalkan acara tersebut.

Humas pasangan tersebut mengatakan, pengejaran itu "mengakibatkan nyaris terjadi beberapa tabrakan dengan pengemudi lain di jalan, pejalan kaki, dan dua petugas NYPD.

Insiden berbahaya ini hampir menyerupai bencana seperti ketika Ibu Harry, Putri Diana, meninggal dalam kecelakaan mobil pada tahun 1997 saat dikejar paparazzi di Paris.

NYPD tidak memberikan komentar langsung untuk menjelaskan atau menguatkan pernyataan keluarga kerajaan Inggris tentang insiden tersebut.

Keamanan untuk Harry dan Meghan telah menjadi masalah sejak pemerintah Inggris mencabut perlindungan mereka ketika mereka pindah ke California pada tahun 2020 dan itu termasuk dalam tiga kasus hukumnya melawan pemerintah dan tabloid.

Pengejaran itu terjadi pada hari yang sama ketika pengacara Harry berargumen di pengadilan London bahwa dia harus dapat menentang keputusan pemerintah yang menolak haknya untuk membayar polisi untuk keamanannya sendiri di Inggris. Harry berpendapat keselamatannya "dikompromikan karena tidak adanya perlindungan polisi” selama kunjungan singkat ke Inggris pada Juli 2021, ketika mobilnya dikejar oleh fotografer saat meninggalkan acara amal.

Pasangan itu mengatakan mereka mendanai keamanan mereka sendiri setelah mantan Presiden Donald Trump mengatakan pemerintah AS tidak akan membayar untuk melindungi mereka.

Meghan, Duchess of Sussex, berada di New York untuk menerima Ms. Foundation Women of Vision Award bersama salah satu pendiri Black Voters Matter, LaTosha Brown.

