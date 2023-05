Ketua ASEAN-BAC Ajak Pengusaha Inggris Investasi Penurunan Emisi Karbon di Asia Tenggara

London, Beritasatu.com - Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Arsjad Rasjid mengajak para pengusaha Inggris untuk berinvestasi dalam penurunan emisi karbon dan peningkatan kualitas kesehatan di negara-negara Asia Tenggara. Ajakan itu disampaikan saat melakukan roadshow ASEAN-BAC di London, Inggris, pada 14-18 Mei 2023.

"Upaya negara-negara Asia Tenggara mewujudkan net-zero emissions (netral karbon) membutuhkan kolaborasi dan kemitraan erat dengan para mitra dagang dari luar kawasan, salah satu di antaranya adalah Inggris," kata Arsjad, Jumat (19/5/2023).

Pengusaha di negara-negara Asia Tenggara sepakat bahwa untuk mencapai target net-zero pada tahun 2050 atau lebih awal, dibutuhkan kemitraan erat dengan para mitra dagang di berbagai negara. Disebutkan, secara umum negara-negara ASEAN berkontribusi sekitar 8% emisi karbon global sehingga diperlukan langkah nyata dan kerja keras untuk mewujudkan net-zero.

Inggris menjadi pintu masuk ASEAN-BAC ke negara-negara Eropa, ujar Arsyad, mengingat prestasi dan pengalaman negara Eropa itu sebagai pelopor karbon sukarela yang diprakarsai Bank of England. Dia menambahkan pemimpin ASEAN telah menugaskan pidahknya menjalankan proyek bernama ASEAN Net Zero Hub dan Carbon Center of Excellence yang dilakukan secara berkelanjutan.

Advertisement

BACA JUGA ASEAN Youth Agenda Siap Sukseskan Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023

“ASEAN Net Zero Hub berperan sebagai wadah bertukar pikiran pelaku industri telah memulai perjalanan menuju dekarbonisasi. Sementara itu, Carbon Center of Excellence berperan sebagai platform untuk meningkatkan pengetahuan dan pertukaran informasi bagi aktivitas perdagangan karbon,” ungkap Arsyad seperti dikutip Antara.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan