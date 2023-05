Salah Sasaran, Pejabat Militer AS Tarik Klaim Telah Tewaskan Pemimpin Al Qaeda

Washington, Beritasatu.com - Militer AS melakukan serangan drone (pesawat tak berawak) di Suriah Barat Laut pada pagi hari tanggal 3 Mei. Komando Pusat AS mengatakan dalam siaran pers bahwa targetnya adalah "pemimpin senior Al Qaeda."

Namun, dua pejabat militer AS mengatakan kepada The Washington Post bahwa serangan itu tidak membunuh target yang dimaksud. Mereka mengatakan, mungkin tidak membunuh target yang dimaksud dari seorang pemimpin Al Qaeda dalam serangan pesawat tak berawak yang dilakukan pada 3 Mei di Suriah Barat Laut, The Washington Post melaporkan .

"Kami tidak lagi percaya diri telah membunuh seorang pejabat senior AQ," kata seorang pejabat kepada Post.

Pejabat lain berkata, "meskipun kami yakin serangan itu tidak membunuh sasaran awal, kami yakin orang itu adalah al-Qaeda."

Kedua pejabat berbicara dengan syarat anonimitas untuk membahas penyelidikan yang sedang berlangsung.

Komando Pusat AS mengeluarkan pernyataan singkat pada 3 Mei, mengklaim telah melakukan "serangan sepihak di Suriah Barat Laut yang menargetkan pemimpin senior Al Qaeda."

Menurut siaran pers, serangan itu dilakukan sekitar pukul 11:42 waktu Suriah setempat.

Namun kedua pejabat tersebut menarik kembali klaim tersebut, dan keluarga korban serta pakar terorisme mengatakan kepada Post bahwa pria yang menjadi target serangan tersebut tidak memiliki hubungan dengan teroris.

Keluarga mengatakan, bahwa pria itu adalah Lotfi Hassan Misto yang berusia 56 tahun, ayah dari 10 anak.

Putra Misto, Hassan, mengatakan kepada Post bahwa ayahnya menjalankan rutinitas paginya seperti biasa, sarapan pagi dan kemudian menggembalakan dombanya.

Misto kemudian istirahat beberapa jam di dekat rumahnya dan minum teh bersama saudaranya. Sekitar pukul 11.30, Misto kembali ke hewannya. Sang ayah terkena rudal dari drone predator MQ-9 di dekat area tempat dia minum teh bersama saudaranya kurang dari 15 menit kemudian.

The Post mengumpulkan foto dan detail acara melalui wawancara dengan keluarga dan tetangga Misto. Gambar juga disediakan oleh Pertahanan Sipil Suriah, sebuah organisasi kemanusiaan sukarela yang juga dikenal sebagai "Helm Putih".

Empat pakar terorisme mengatakan kepada The Post bahwa Misto tidak dirujuk dalam diskusi online, tidak mungkin seorang tokoh senior Al Qaeda akan beroperasi di area serangan.

"White Helmets keluar dan mengidentifikasi individu dengan nama dan profesinya. Penduduk setempat maju untuk mengatakan, orang ini selalu menjadi penggembala. Dia tidak pernah melakukan kegiatan politik; dia tidak pernah memiliki hubungan dengan kelompok bersenjata." jelas Charles Lister, direktur program Suriah dan Melawan Terorisme dan Ekstremisme di Institut Timur Tengah.

Seorang juru bicara Komando Pusat AS tidak membalas permintaan komentar yang dikirim di luar jam kerja. Juru bicara Komando Pusat Michael Lawhorn mengatakan kepada Post bahwa para pejabat telah mengetahui laporan korban sipil.

"Centcom (pusat komando) menanggapi semua tuduhan tersebut dengan serius dan sedang menyelidiki untuk menentukan apakah tindakan tersebut mungkin secara tidak sengaja mengakibatkan kerugian bagi warga sipil," kata Lawhorn kepada Post.

