Survei Baru Pilpres AS: Donald Trump Ungguli Joe Biden 7 Poin

New York, Beritasatu.com - Mantan Presiden AS Donald Trump memimpin dengan selisih 7 poin atas Presiden Joe Biden dalam survei baru pilpres AS yang dibagikan Jumat (19/5/2023) oleh The Hill dari Harvard CAPS-Harris Poll.

Secara terpisah, jajak pendapat menemukan duel Joe Biden dan Gubernur Florida Ron DeSantis bukan pilihan, saat responden yang disurvei ditanya siapa yang mereka sukai dalam pertarungan head-to-head.

Hasil digabungkan bersama menunjukkan kekuatan nyata Donald Trump di pemilihan pendahuluan GOP saat DeSantis bersiap untuk mengikuti persaingan capres.

Donald Trump telah memimpin atas DeSantis dalam sejumlah jajak pendapat pemilih GOP dengan dua digit.

DeSantis telah menyatakan bahwa dia adalah kandidat pemilihan umum yang lebih kuat untuk menghadapi Joe Biden, tetapi jajak pendapat baru tersebut menimbulkan pertanyaan apakah itu masalahnya.

\Survei menemukan 47 persen responden mengatakan, mereka akan memilih Donald Trump jika pemilu 2024 berlangsung hari ini dan Trump dan Biden adalah kandidat terkuat masing-masing partai politik.

Sebanyak 40 persen mendukung Biden, sementara 13 persen mengatakan mereka tidak tahu atau tidak yakin.

Dalam survei persaingan capres kubu Demokrat, Joe Biden hanya unggul tipis dari mantan duta besar PBB Nikki Haley dengan 40 persen dukungan dibandingkan 38 persen Haley.

Survei Harvard CAPS/Harris Poll dilakukan pada 17-18 Mei dan mensurvei 2.004 pemilih terdaftar. Ini adalah kolaborasi dari Pusat Studi Politik Amerika di Universitas Harvard dan Harris Poll.

