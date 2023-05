Kota New York Diprediksi Bakal Tenggelam Gara-gara Keberatan Beban Bangunan

New York, Beritasatu.com – Peneliti baru-baru ini memprediksi Kota New York bakal tenggelam karena keberatan beban bangunan di sana.

Para peneliti memperkirakan, risiko banjir yang mungkin dihadapi Kota New York di masa depan karena perubahan iklim. Permukaan laut di sepanjang Pantai Atlantik Amerika Utara diperkirakan akan naik tiga hingga empat kali lebih cepat dari rata-rata global, catat para peneliti.

"Kenaikan permukaan laut pada akhirnya akan menimbulkan tantangan genangan di New York dan secara global," kata penulis utama studi Tom Parsons , ahli geofisika di Survei Geologi AS, kepada Live Science.

Data GPS menunjukkan Manhattan bagian bawah sedang tenggelam, dengan kecepatan sekitar 0,08 inci (2,1 milimeter) per tahun.

Advertisement

BACA JUGA Jelang Dakwaan Trump, Wali Kota New York Peringatkan Siap Tangkap Pengacau

Selain penyebab alami penurunan permukaan tanah ini, Parsons dan rekannya ingin mengeksplorasi efek potensial dari penyebab buatan, seperti bangunan. Ide tersebut ia kemukakan saat mengunjungi keluarga istrinya di Belgia pada 2019.

"Kami kebetulan tinggal di sebelah katedral di Antwerp," kata Parsons. "Saya terus melihat batu-batu pondasi yang besar dan berpikir tentang bagaimana mereka semua harus dibawa dari jarak bermil-mil jauhnya, dan kemudian ditumpuk di satu tempat yang terkonsentrasi, seperti membangun sebuah gunung kecil. Saya ingin tahu tentang apa yang mungkin terjadi pada bumi di bawahnya."

Semua bangunan akan tenggelam ke dalam tanah atau "mengendap" sedikit setelah dibangun, "bahkan yang dibangun di atas batu keras," kata Parsons. "Mereka yang berada di tanah yang lebih lunak akan mengendap lebih banyak."

Para ilmuwan memperkirakan bahwa massa dari 1.084.954 bangunan di lima wilayah Kota New York setara dengan 1,68 triliun pound (762 miliar kilogram) yang tersebar di area seluas 300 mil persegi (778 kilometer persegi).

Mereka selanjutnya mengembangkan model komputer untuk melihat bagaimana semua bobot itu dapat menyebabkan tenggelam pada berbagai kondisi tanah.

BACA JUGA Diaspora di New York Dukung Ganjar Pranowo Jadi Capres 2024

Data satelit mengungkapkan rata-rata penurunan muka tanah sekitar 0,04 hingga 0,08 inci (1 hingga 2 mm) per tahun di seluruh kota. Ini konsisten dengan tenggelamnya model komputer yang disarankan mungkin terjadi karena pergeseran alami bumi setelah zaman es terakhir.

Namun, para ilmuwan juga menemukan beberapa bagian kota menunjukkan tingkat penurunan muka tanah yang jauh lebih cepat. Mereka mencatat ini mungkin karena berat bangunan, meskipun mereka memperingatkan kemungkinan penyebab lain.

Parsons mencatat bahwa Kota New York rata-rata hanya tenggelam dalam jumlah kecil per tahun. "Namun, kenaikan permukaan laut di New York sekitar 1 hingga 2 milimeter per tahun, jadi setiap milimeter penurunan muka tanah setara dengan pergerakan satu tahun ke depan terkait dengan kenaikan permukaan laut," katanya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan