Mendag Zulhas Dorong APEC Perkuat Kemitraan Ekonomi Kawasan Asia Pasifik

Detroit, Beritasatu.com - Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan mendorong APEC agar terus berkomitmen memperkuat kemitraan kawasan Asia Pasifik. Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, hal tersebut menjadi penting terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan ekonomi di masa depan.

Hal ini disampaikan Zulhas menanggapi pelaksanaan hari kedua Pertemuan Para Menteri Perdagangan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (Asia Pacific Economic Cooperation Ministers Responsible for Trade/APEC MRT) pada Jumat (26/5/2023). Pertemuan hari kedua tersebut mengambil topik ‘Focusing on Sustainable and Inclusive Trade in the Region’.

Untuk itu, kata Zulhas, APEC harus mempersiapkan diri dengan mendorong kebijakan yang merangkul semua anggota untuk berkembang.

“Para Menteri Perdagangan APEC perlu terus berkomitmen mendorong kebijakan perdagangan yang berkelanjutan dan inklusif untuk mengatasi tantangan ini. Kemitraan di kawasan harus diperkuat. Kita harus membangun pemahaman dan strategi bersama,” ujar Mendag Zulhas.

Menurut Zulhas, tindakan kolektif dan upaya-upaya kemitraan perlu menjadi tulang punggung dalam mewujudkan kebijakan inklusif. Selain itu, kata dia, kebijakan perdagangan terkait lingkungan harus sejalan dengan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan untuk semua.

“Sekarang bukan waktu yang tepat untuk rivalitas dan kompetisi. Kita harus mengambil tindakan kolektif dan mempromosikan kemitraan daripada saling menyalahkan," kata Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

"Penyalahgunaan isu lingkungan sebagai hambatan perdagangan adalah kesalahan besar. Hal ini justru akan menggerus kepercayaan terhadap kerja sama di kawasan, dan malah menghalangi pembangunan berkelanjutan,” tandas Zulhas menambahkan.

