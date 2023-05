Gempa Magnitudo 3,8 Guncang Wilayah Melbourne Australia

Melbourne, Beritasatu.com - Gempa magnitudo (M) 3,6 mengguncang dekat Melbourne di Australia, Sabtu (28/5/2023) malam, sekitar pukul 23.41 waktu setempat.

Gempa menyebabkan getaran yang cukup terasa pada sejumlah bangunan di kota terbesar kedua di negara itu.

Geoscience Australia melaporkan, pusat gempa berada di dekat Sunbury, kawasan pinggiran barat laut Melbourne, dengan perkiraan kedalaman tiga kilometer (km).

Penduduk di seluruh bagian kota melaporkan ikut merasakan getaran gempa, atau mereka dibangunkan oleh getaran.

Region: Sunbury, VIC

Mag: 3.8

UTC: 2023-05-28 13:41:51

Lat: -37.54, Lon: 144.84

Dep: 3km

For more info and updates, or if you felt this earthquake, go to https://t.co/5d34rO1qd1