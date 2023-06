ASEAN Spot Merespons Positif Keberadaan AI Generatif

President of ASEAN PR Network dan Founder & CEO Prita Kemal Gani (kiri) dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji membuka ASEAN SPOT seri ke-12 bertajuk “ASEAN SPOT: AI & The Future of PR In ASEAN” di Jakarta. (LSPR / Dokumentasi)