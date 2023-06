Siap Eksekusi Warga yang Berani Bunuh Diri, Ini Metode Hukuman Mati di Negara Pimpinan Kim Jong-un

Pyongyang, Beritasatu.com - Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, telah mengeluarkan perintah rahasia kepada otoritas lokal untuk melarang warganya bunuh diri setelah data menunjukkan peningkatan jumlah kasus tersebut. Meskipun jumlah pasti kasus bunuh diri sulit dipastikan di Korea Utara, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan memperkirakan bahwa pada bulan Mei kasus bunuh diri telah meningkat sekitar 40% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kantor Berita Pusat Korea Utara mengumumkan program baru yang diperkenalkan oleh Presiden Kim Jong-un yang bertujuan untuk mencegah bunuh diri di negara tersebut.

Dalam sebuah pernyataan yang difilmkan, Kim berbicara langsung kepada rakyatnya dengan tampil di layar saat menunggangi kuda putih. "Perbuatan bunuh diri membuatku merasa sedih sebagai Pemimpin Tertinggimu. Hal itu merupakan pengkhianatan terhadap sosialisme dan sangat kejam. Kami adalah negara yang paling bahagia di dunia, hanya sedikit berada di belakang Tiongkok. Untuk mempertahankan status tersebut, kita membutuhkan orang-orang yang masih hidup karena hanya saya yang memiliki kemampuan untuk mengetahui apakah seseorang masih bahagia setelah meninggal."

Di masa kepemimpinan Kim Jong-un terungkap, banyak model eksekusi hukuman mati. Dari yang normal hingga yang brutal atau kejam.

Berikut metode hukuman mati, seperti dilaporkan media Barat dan kesaksian dari penyintas

Tangki Piranha

Kim Jong-un pernah melemparkan salah satu jenderalnya ke dalam tangki piranha pemakan daging setelah dituduh merencanakan kudeta. Jenderal yang tidak disebutkan namanya itu lengan dan tubuhnya dipotong terbuka dengan pisau sebelum dilemparkan, menurut sumber.

Diperkirakan Kim Jong-un mendapat inspirasi dari film James Bond 1977 'The Spy Who Loved Me' di mana penjahat Helga Brandt dimakan oleh piranha sebagai hukuman karena tidak membunuh agen 007.

Diledakkan Senjata Anti-pesawat

Pembelot Hee Yeon Lim mengatakan pada tahun 2017 dia dipaksa untuk menonton sekelompok 11 musisi yang dieksekusi dengan kejam oleh senjata anti-pesawat di sebuah stadion sepak bola setelah mereka dituduh membuat video porno. Dia mengklaim setelah mereka dilenyapkan oleh persenjataan, bagian tubuh mereka dihancurkan menjadi tanah oleh tank.

Dia berkata: “Sebuah senjata ditembakkan, suaranya memekakkan telinga, benar-benar menakutkan dan senjata ditembakkan satu demi satu. Para musisi menghilang begitu saja setiap kali senjata ditembakkan ke arah mereka. Tubuh mereka hancur berkeping-keping, hancur total, darah dan serpihan beterbangan ke mana-mana.

Regu Tembak

Kim Jong-un telah dituduh membunuh banyak pejabatnya oleh regu tembak. Pada bulan April 2019, dia dikatakan memerintahkan empat pejabat dari kementerian luar negeri negara itu dibunuh oleh regu tembak di Pyongyang setelah pembicaraan Kim dengan Trump di Vietnam terputus tanpa kesepakatan.

Menurut sebuah kantor pers Jepang, Korea Utara telah menuduh keempat pejabat itu menjual informasi ke AS sebelum KTT Hanoi, yang menyebabkan gagalnya diskusi antara kedua pemimpin.

Kim Jong-un juga pernah mengeksekusi pamannya Jang Song Thaek digambarkan sebagai tokoh terkuat kedua di Korea Utara. Dia juga menikah dengan bibi Kim. Dia dituduh melakukan serangkaian tuduhan termasuk pengkhianatan dan korupsi.

Setelah sidang pertunjukan militer, Paman Jang dieksekusi oleh regu tembak pada Desember 2013 oleh Kim. Tubuhnya diduga diumpankan ke anjing kelaparan, namun laporan itu masih diragukan.

Menurut laporan resmi, istri Jang Song Thaek, Kim Kyong Hui, atau bibi Kim Jong-un meninggal pada November 2014, dalam usia 68 tahun, akibat stroke saat pertengkaran tentang eksekusi suaminya pada Mei 2014.

Tetapi seorang pembelot mengklaim bahwa Kim memerintahkan dia untuk diracuni setelah dia mengeluh tentang bagaimana dia dibunuh dan kemudian memerintahkan tujuh anggota keluarga Jang yang tersisa untuk dieksekusi.

Seiring dengan kematiannya, dikatakan Kim memerintahkan sisa keluarga Jang, sekitar tujuh anggota, untuk dihukum mati.

Penyembur Api

Seorang pejabat tinggi diduga dibunuh dengan pelontar api pada tahun 2014. O Sang Hon, wakil menteri di Kementerian Keamanan Publik dikatakan telah dieksekusi karena mengikuti instruksi Jang Song Thaek untuk mengubah kementerian menjadi divisi keamanan pribadi untuk membantu mengamankan urusan bisnisnya.

Kang Chol-hwan, seorang pembelot Korea Utara menguatkan laporan kematian O Sang Hon, dengan mengatakan: “Kim Jong-un secara pribadi membencinya, jadi dia secara pribadi memerintahkannya untuk dieksekusi dengan penyembur api.

