Begini Pengalaman Hidup Mati Penumpang Kapal Selam yang Terjebak di Bangkai Titanic

London, Beritasatu.com - Kabar duka mengakhiri pencarian kapal selam wisata Titan, Jumat (23/6/2023) dini hari WIB. Kapal selam Titan yang hilang kontak saat hendak menelusuri bangkai kapal Titanic di Laut Atlantik Utara itu hancur. Lima orang di dalamnya dinyatakan tewas.

Tim penyelamat hanya menemukan hamparan puing-puing kapal selam yang disebut mengalami ledakan ke dalam yang mematikan. Kapal selam mini itu mendapat tekanan air dari semua penjuru sehingga pecah berkeping-keping di kedalaman samudera.

Jauh sebelum insiden maut ini, tepatnya 23 tahun lalu, seorang fisikawan bernama Michael Guillen punya pengalaman mendekati kematian ketika kapal selam penelitiannya terjebak di bangkai RMS Titanic.

“Lautan benar-benar binatang tanpa ampun. Ia siap menelanmu," kata Michael Guillen saat diwawancara GBNews yang tayang pada Kamis (22/6/2023) waktu setempat.

Pada 2000, Guillen adalah koresponden TV pertama yang melaporkan dari lokasi bangkai kapal Titanic, yang terletak sekitar 3,8 kilometer di bawah permukaan laut. Ketika itu ia menggunakan kapal selam penelitian Rusia.

TITANIC ACCIDENT. When I was at ABC News, I became the first TV correspondent in history to report from the wreck of the Titanic at the bottom of the Atlantic Ocean, 2-1/2 miles below the surface. An accident happened that almost claimed my life. Here's what happened. #Titanic… pic.twitter.com/b4t3WtaRdc