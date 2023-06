Untuk Bayar Utang Minyak 11 Tahun Lalu, Sri Lanka Barter dengan Teh ke Iran

Kolombo, Beritasatu.com - Sri Lanka akan memulai barter teh ke Iran bulan depan sebagai pengganti US$ 250 juta yang terutang untuk minyak, kata seorang pejabat Sri Lanka pada hari Jumat (23/6/2023). Negara yang dilanda krisis ini mencoba untuk meningkatkan penjualan ke pasar utama dan melindungi cadangan mata uangnya.

Perjanjian barter ini awalnya disepakati pada tahun 2021 untuk membayar impor minyak tahun 2012. Namun, pertukaran itu tertunda karena Sri Lanka mengalami kekurangan dolar yang belum pernah terjadi sebelumnya tahun lalu, yang mengakibatkan krisis keuangan terburuk dalam lebih dari tujuh dekade.

"Ini sangat tepat waktu bagi kami karena kami mendapatkan akses ke pasar yang penting. Baik Iran maupun Sri Lanka dapat berdagang tanpa bergantung pada dolar," kata Ketua Dewan Teh Sri Lanka, Niraj de Mel.

"Perjanjiannya adalah mengirimkan teh senilai US$ 5 juta setiap bulan selama 48 bulan, tetapi kami berencana untuk memulai dengan sekitar US$ 2 juta per bulan."

Teh Ceylon yang populer secara global merupakan tanaman penghasil devisa tertinggi di Sri Lanka. Menurut data pemerintah, teh ini menghasilkan pendapatan sebesar US$ 1,25 miliar untuk negara yang mengalami kekurangan uang tahun lalu.

Iran telah menjadi salah satu pembeli utama teh Sri Lanka. Namun, ekspor terus menurun dari US$ 128 juta pada tahun 2018 menjadi US$ 70 juta tahun lalu akibat sanksi AS terhadap Iran yang berdampak pada perdagangan.

Data resmi menunjukkan bahwa sebagian besar teh Sri Lanka saat ini dikirim ke Iran melalui Uni Emirat Arab (UEA). UEA melipatgandakan impor tehnya dari Sri Lanka menjadi US$ 118 juta tahun lalu, meningkat dari US$ 48 juta lima tahun sebelumnya.

Dalam program barter ini, Ceylon Petroleum Corp yang dimiliki negara sebagai pembeli minyak akan memberikan rupee kepada Dewan Teh Sri Lanka untuk mengirimkan teh melalui eksportir Sri Lanka.

Kemudian, importir teh Iran akan membayar riyal kepada Perusahaan Minyak Nasional Iran, kata de Mel.

"Kami sedang menunggu dokumen akhir dan berharap dapat memulai ekspor mulai bulan Juli," tambahnya.

Cadangan devisa Sri Lanka tumbuh menjadi US$ 3,5 miliar pada akhir Mei, yang merupakan yang tertinggi dalam 14 bulan. Pertumbuhan ini dibantu oleh peningkatan pengiriman uang dan arus masuk pariwisata setelah Sri Lanka berhasil mengamankan dana talangan sebesar US$ 2,9 miliar dari Dana Moneter Internasional.

