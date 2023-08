Buset! Duel Elon Musk vs Mark Zuckerberg Bisa Hasilkan Cuan Rp 15 Triliun

New York, Beritasatu.com – Bos UFC (Ultimate Fighting Championship) Dana White mengungkapkan kepada podcast Mike Tyson baru-baru ini, keyakinannya jika duel Elon Musk vs Mark Zuckerberg berlangsung akan menghasilkan pendapatan sebesar US$ 1 miliar atau sekitar Rp 15,3 triliun.

Diketahui, kalau bos Meta Mark Zuckerberg ingin bekerja sama dengan organisasi profesional seperti UFC untuk menggelar pertarungan dalam kurungan melawan bos Tesla Elon Musk.

Zuckerberg meyakini, organisasi profesional seperti UFC akan bisa membuat pertarungan ini menjadi bagian dalam olahraga tersebut, dan ia juga menyoroti keberadaan petarung elite yang bakal dilibatkan.

Namun, berbeda dengan Elon Musk yang menginginkan, duelnya ini hanya dikelola oleh yayasan yang dijalankan oleh dirinya sendiri dan Mark Zuckerberg dan bukan oleh UFC, promotor seni bela diri campuran yang berbasis di Las Vegas.

Perseteruan dua taipan teknologi, Elon Musk dan Mark Zuckerberg telah terjadi beberapa kali. Namun menjadi memuncak saat Mark Zuckerberg Meta meluncurkan platform Threads mirip Twitter pada awal Juli.

Meski keduanya sudah sepakat menyelesaikan perseteruan di dalam arena kurungan. Namun Elon Musk belum mau menyebutkan tanggal untuk pertarungan. Beberapa waktu lalu, dia mengatakan perlu menjalani operasi kecil untuk menyelesaikan masalah dengan tulang belikat kanannya yang bergesekan dengan tulang rusuk.

"Pemulihan hanya akan memakan waktu beberapa bulan," tambahnya.

Orang terkaya di dunia itu, memiliki pelat titanium yang menyatukan dua tulang belakangnya, tetapi dia mengatakan pada hari Jumat (11/8/2023) bahwa saat ini itu tak lagi menjadi masalah.

