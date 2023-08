Kualitas Udara Jakarta Terburuk, Intip Cara Tiongkok Menang Perang Lawan Polusi

Jakarta, Beritasatu.com - Kualitas udara Jakarta menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terburuk di dunia, pada Minggu (13/8/2023) pagi. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 06.00 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 170 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM 2,5.

Apa yang terjadi di Jakarta juga pernah dialami Tiongkok bertahun-tahun yang lalu. Kondisi polusi udara yang membuat sinar matahari tak tampak menjadi pemandangan biasa di Tiongkok pada 10 tahun lalu. Namun, dalam waktu tujuh tahun, terhitung sejak 2013 hingga 2020, negara itu mampu memperbaiki kualitas udaranya, dengan penurunan partikel udara yang merugikan hingga 40 persen.

Menurut Energy Policy Insitute (EPIC) dari Universitas Chicago, apa yang dilakukan Tiongkok adalah penurunan populasi udara tertinggi di suatu negara dalam waktu yang singkat. Bahkan negara adidaya Amerika Serikat membutuhkan waktu selama tiga dekade untuk menurunkan jumlah polusinya sejak tahun 1970-an.

Polusi udara yang pernah terjadi di Tiongkok, sebagai dampak percepatan kemajuan ekonomi negara itu. Namun, harga yang harus dibayar sangat mahal, karena telah menyebabkan krisis kesehatan warganya, dan menewaskan lebih dari 1,1 juta orang setiap tahunnya.

Tak hanya itu saja, polusi juga akhirnya merugikan ekonomi negara hingga US$ 37 miliar setelah terjadi gagal panen akibat polusi.

Kondisi ini memicu kemarahan dan frustrasi massal warga Tiongkok.

Pemerintahan di Beijing sejak tahun 2013 mulai membersihkan kualitas udara kota-kotanya. Kebijakan yang mereka lakukan adalah dengan melarang pembangkit listrik tenaga batu bara baru, dan menutup sejumlah pembangkit listrik tua di daerah yang paling tercemar di kota-kota seperti Beijing, Tianjin, Hebei, dan Delta Mutiara dan Yangtze.

Kemudian, di kota-kota besar seperti Shanghai, Shenzhen, dan Guangzhou jumlah mobil di jalan mulai dibatasi, dan diperkenalkan armada bus listrik. Tiongkok mengurangi kapasitas pembuatan besi dan bajanya dan menutup tambang batu bara .

Selain itu, Pemerintah Tiongkok juga memperkenalkan program aforestasi dan reboisasi yang agresif seperti tembok hijau besar dan menanam lebih dari 35 miliar pohon di 12 provinsi. Dengan investasi lebih dari US$ 100 miliar dalam program semacam itu, pengeluaran kehutanan Tiongkok per hektare melebihi AS dan Eropa, karena menjadi tiga kali lebih tinggi dari rata-rata global.

Kebijakan lingkungan ini berpengaruh untuk Tiongkok. Ini membantu bangsa itu untuk membuat perbaikan yang signifikan dalam kualitas udaranya antara 2013 dan 2017, mengurangi tingkat PM2.5 (materi partikulat atmosfer) sebesar 33% di Beijing dan 15% di Delta Sungai Mutiara.

Di Beijing, ini berarti mengurangi tingkat PM 2,5 dari 89,5µg/m³ (mikrogram per meter kubik) menjadi 60. Kota ini mencapai tingkat PM2.5 rata-rata tahunan sebesar 58µg/m³– penurunan sebesar 35%.

Namun demikian, tidak ada kota yang mencapai tingkat PM 2,5 rata-rata tahunan yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 10µg/m³. Dan pada akhir tahun 2017, hanya 107 dari 338 kota tingkat prefektur atau lebih tinggi di Tiongkok yang telah mencapai standar interim WHO sebesar 35µg/m³.

