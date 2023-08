Hari Ini Jepang Buang Air Limbah Nuklir Fukushima ke Samudra Pasifik

Tokyo, Beritasatu.com - Jepang mengatakan, akan mulai melepaskan air limbah nuklir yang telah diolah dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang rusak ke Samudera Pasifik pada Kamis (24/8/2023) ini. Tindakan Jepang tersebut telah menuai kecaman dari Tiongkok yang menyebut, egois dan tidak bertanggung jawab.

Operator pembangkit listrik Tokyo Electric Power (Tepco) mengatakan, pelepasan akan dimulai sekitar pukul 13.00 waktu setempat (pukul 11.00 WIB) tadi.

Jepang menjamin, pelepasan air limbah tersebut aman setelah Badan Energi Atom Internasional (IAEA), pengawas nuklir PBB, memberi lampu hijau pada rencana tersebut pada bulan Juli lalu. IAEA menyatakan, dampak negatif air radioaktif yang telah diolah tersebut kepada manusia dan lingkungan dapat diabaikan.

Meski demikian, kelompok nelayan Jepang mengaku khawatir, pelepasan air limbah nuklir tersebut akan merusak reputasi dan hilangnya penjualan mereka. Apalagi sejumlah negara sekitar Jepang, mulai melakukan pembatasan ekspor ke pasar-pasar utama.

Hong Kong dan Makau, dua wilayah yang dikuasai Tiongkok, akan menerapkan larangan makanan laut Jepang dari wilayah tersebut termasuk dari ibu kota Tokyo dan Fukushima mulai Kamis ini.

Melalui juru bicaranya, badan keselamatan nuklir Tiongkok pada hari Kamis menyebut Pemerintah Jepang sangat egois dan tidak bertanggung jawab dalam melakukan pelepasan secara paksa, dengan menempatkan kepentingan egoisnya di atas kesejahteraan seluruh umat manusia.

Tiongkok mengatakan, pihaknya juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi lingkungan laut, keamanan pangan dan kesehatan masyarakat. Mereka akan meningkatkan pemantauan tingkat radiasi di perairannya setelah pembuangan limbah tersebut.

Tokyo sebaliknya mengkritik Tiongkok karena menyebarkan klaim yang tidak berdasar secara ilmiah.

Air limbah nuklir tersebut akan dikeluarkan dalam porsi yang lebih kecil pada awalnya dan dengan pemeriksaan ekstra. Pembuangan pertama sebanyak 7.800 meter kubik, setara dengan ukuran sekitar tiga kolam renang Olimpiade, akan berlangsung selama sekitar 17 hari.

Menurut hasil tes Tepco yang dirilis pada hari Kamis, air tersebut mengandung sekitar 63 becquerel tritium per liter, di bawah batas air minum yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu 10.000 becquerel per liter. Becquerel adalah satuan radioaktivitas.

Tepco memperkirakan proses pelepasan air limbah nuklir, yang saat ini berjumlah lebih dari 1,3 juta metrik ton, akan memakan waktu puluhan tahun.

Pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi hancur pada Maret 2011 setelah gempa berkekuatan 9,0 skala richter di lepas pantai Jepang menimbulkan gelombang tsunami dahsyat yang menyebabkan hancurnya tiga reaktornya.

Pelepasan air merupakan langkah penting dalam proses penghentian pembangkit listrik yang sangat panjang dan sulit, termasuk pembuangan bahan bakar cair.

