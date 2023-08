Eminem Minta Bacapres AS Ini untuk Berhenti Memainkan Lagu-lagunya

Washington, Beritasatu.com - Penyanyi rap Eminem secara resmi meminta bakal calon presiden dari Partai Republik, Vivek Ramaswamy untuk berhenti menggunakan musiknya dalam kampanye.

Sebuah rekaman video memperlihatkan, Ramaswamy, yang menyanyikan lagu Eminem's Lose Yourself di Iowa State Fair menjadi viral awal bulan ini.

Dalam surat yang pertama kali dilaporkan Daily Mail, yang keasliannya telah dikonfirmasi kepada AFP, pemegang lisensi musik Broadcast Music Inc (BMI) menyatakan telah menerima permintaan resmi dari Eminem yang menuntut kandidat berusia 38 tahun itu tidak lagi menggunakan musik miliknya.

Ramaswamy, yang menyamakan dirinya dengan Donald Trump 2.0, secara mengejutkan naik ke peringkat ketiga di antara kandidat anggota Partai Republik yang mencalonkan diri dalam pemilihan pendahuluan presiden tahun 2024.

Selama dua pemilu terakhir, artis-artis terkenal termasuk Pharrell Williams, Rihanna, Aerosmith dan Adele, serta pihak keluarga almarhum Prince, telah mengeluhkan, bahwa lagu-lagu mereka diputar di rapat umum Donald Trump tanpa izin mereka.

The Rolling Stones bahkan mengancam akan menuntut jika kampanye Donald Trump terus menggunakan lagu klasik grup asal Inggris itu, You Can't Always Get What You Want.

