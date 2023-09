JCC Senayan Siap Selenggarakan Rangkaian Pertemuan KTT ASEAN ke-43

Jakarta, Beritasatu.com - Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN ke-43 akan digelar pada 5 hingga 7 September mendatang. Pemimpin negara anggota ASEAN direncanakan tiba di Bandara Soekarno Hatta, Senin sore (4/9/2023).

Rangkaian KTT ASEAN ke-43 akan digelar di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan, Jakarta. Dari pantauan jurnalis B Universe, persiapan telah rampung dilaksanakan di JCC Senayan. Pengamanan ketat juga telah disiapkan di JCC Senayan. Setiap delegasi yang akan masuk ke venue JCC Senayan harus menunjukkan kartu tanda pengenal atau ID Badge sebagai delegasi yang terdaftar.

JCC Senayan akan menjadi tempat penyelenggaraan sejumlah pertemuan, di antaranya KTT ASEAN ke-43 sesi retreat dan pleno, pada 5 September 2023. Di hari selanjutnya (6/9/2023), JCC Senayan akan menjadi tempat penyelenggaraan 26th ASEAN-China Summit, 24th ASEAN-Republic of Korea Summit, 26th ASEAN-Japan Summit, 26th ASEAN Plus Three Summit, ASEAN-US Summit, ASEAN-Canada Summit.

Sementara pada 7 September 2023 di JCC Senayan akan digelar 20th ASEAN-India Summit, 18th East Asia Summit, 3rd ASEAN-Australia Summit, 13th ASEAN-UN Summit, dan upacara penutupan serta pemberian estafet keketuaan kepada Laos sebagai ketua ASEAN 2024.

Jelang rangkaian pertemuan KTT ASEAN ke-43 di JCC Senayan, sejumlah rangkaian acara juga digelar hari ini (4/9/2023). Para menteri luar negeri negara anggota ASEAN akan membahas berbagai isu di kawasan pada ASEAN Foreign Minister's Meeting yang digelar di ASEAN Secretariat, Jakarta. Acara tersebut akan diikuti dengan 34th ASEAN Coordinating Council Meeting, penandatanganan traktat kerjasama Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia (TAC), dan penandatanganan memorandum kesepakatan atau MoU antara ASEAN Secretariat dan Indian Ocean Rim Association serta Pacific Island Forum.

Sementara di Hotel Sultan Senayan, hari ini juga tengah dilangsungkan ASEAN Business and Investment Summit hari kedua. Pertemuan ini mempertemukan para pelaku bisnis di negara anggota ASEAN, yang sepakat bahwa investasi adalah salah satu kunci untuk menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Jumat lalu (1/9/2023), memastikan 22 perwakilan negara akan hadir dalam KTT ASEAN ke-43 di Jakarta, pada 5-7 September mendatang. 22 negara tersebut terdiri dari 10 negara anggota ASEAN, 1 negara dengan status pengamat atau observer yaitu Timor Leste, 9 negara mitra wicara dan 2 negara undangan. Retno memaparkan 9 negara mitra tersebut adalah Korea, Jepang, India, Tiongkok, Australia, Selandia Baru, Kanada, Rusia, dan Amerika Serikat.

