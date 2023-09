Akibat Gelombang Panas di AS Ratusan Narapidana Menolak Masuk ke Sel

Stillwater, Beritasatu.com – Gelombang panas yang tengah melanda negara bagian Minnesota, AS membuat sekitar 100 lebih narapidana di Stillwater, menolak masuk ke dalam sel mereka. Para napi beralasan, penolakan itu sebagai upaya menyelamatkan diri dari suhu tinggi.

Meski menolak masuk sel, tidak terjadi insiden di penjara tersebut. “Situasinya tenang, damai dan stabil sepanjang hari,” kata juru bicara departemen pemasyarakatan setempat.

Ia mengatakan, para napi yang berada di unit tersebut menunjukkan ketidakpuasan karena fasilitas yang kurang, dan petugas penjara harus membatasi waktu narapidana di luar sel mereka.

Namun menurut keterangan keluarga para narapidana, dan kuasa hukum mereka, apa yang dilakukan para napi itu akibat kekesalan mereka dengan suhu panas yang tinggi. Ditambah lagi dengan kurangnya AC dan terbatasnya akses ke pancuran, dan mendapat air minum dingin selama dua bulan terakhir.

Penjara tersebut berada di Bayport sekitar 40 kilometer sebelah timur ibu kota Minnesota, Minneapolis. Suhu panas di sana mencapai 37,7 derajat celsius.

Kevin Reese, pendiri organisasi peradilan pidana, Until We Are All Free, menggambarkan Stillwater bagaikan oven pizza di musim panas. Dia dipenjara di sana selama musim panas dari tahun 2006 hingga 2009. “Ini adalah bangunan berusia 100 tahun tanpa AC, tanpa AC sentral. Dindingnya benar-benar berkeringat,” ungkapnya.

Menurut Marvina Haynes yang memiliki saudara di penjara tersebut, para napi melakukan protes karena kondisi di penjara yang menurut mereka tidak aman. Termasuk akses terhadap air minum bersih, yang dilaporkan berwarna coklat.

Namun, pihak departemen pemasyarakatan mengatakan, klaim tentang kurangnya air bersih di fasilitas tersebut, salah.

Departemen tersebut mengkonfirmasi, para narapidana berada dalam status lockdown karena liburan akhir pekan, yang berarti mereka ditahan di sel mereka, dengan akses terbatas di seluruh fasilitas hingga waktu di luar sel untuk mandi, menggunakan telepon dan rekreasi. Fasilitas tersebut masih ditutup hingga saat ini, dan semua narapidana telah kembali ke sel.

