Sebulan Setelah Kebakaran di Maui Hawaii, 66 Orang Masih Hilang

Lahaina, Beritasatu.com – Gubernur Hawaii Josh Green mengatakan, sebulan setelah kebakaran hebat melanda sebuah kota di Maui pada 8 Agustus lalu, masih ada 66 orang hilang yang belum ditemukan. Saat ini para pekerja terus membersihkan puing-puing beracun dari lokasi kebakaran.

Menurut Green proses membersihkan puing-puing kebakaran Hawaii ini bisa memakan waktu hingga setahun.

Jumlah korban tewas resmi akibat kebakaran Maui yang menyebabkan kota bersejarah Lahaina hangus masih berjumlah 115 orang, jumlah yang tidak berubah dalam lebih dari dua minggu.

BACA JUGA Kebakaran Hawaii Tewaskan 93 Orang, Korban Selamat Mulai Cari Keluarga yang Hilang

ADVERTISEMENT

Hanya 60 dari korban tersebut yang telah diidentifikasi pada hari Kamis, menurut Departemen Kepolisian Maui.

Para pejabat mengatakan, beberapa korban mungkin telah dikremasi dalam kebakaran tersebut, sehingga tidak ada sisa yang bisa dipulihkan. Jumlah korban tewas terakhir tidak dapat dipastikan, begitu pula masa depan negeri tempat Lahaina berdiri.

Sebelumnya pada bulan September, pejabat daerah dan federal menyebarkan daftar lebih dari 380 orang yang masih belum ditemukan. Namun, pada hari Jumat (8/9/2023), daftar tersebut telah dikurangi menjadi 66 orang.

Beberapa keluarga tetap menunggu dalam ketidakpastian, apakah kerabat dari mereka yang dipastikan meninggal.

Ayah tiri Tim Laborte, Joseph Lara, tewas dalam kebakaran itu, tubuhnya ditemukan tidak jauh dari rumah Lara di Lahaina. Kini keluarga tersebut mencoba mencari tahu apakah ada hipotek yang harus dibayar atas properti Lara yang hancur dan jenis kebijakan asuransi apa yang dimilikinya.

“Urusannya berantakan.Dia tidak punya kemauan, dia tidak punya kepercayaan,” kata Laborte.

Keluarga tersebut telah mencoba untuk mengeluarkan jenazah Lara dari kamar mayat sementara, tetapi Laborte mengatakan, mereka telah diberitahu bahwa tidak ada satu pun yang akan diserahkan, sampai para pejabat yakin bahwa area luka bakar telah dibersihkan dari semua sisa-sisa korban. Kemudian untuk memperoleh sertifikat kematian bisa memakan waktu berbulan-bulan. .

Departemen Kesehatan Hawaii, yang menerbitkan sertifikat kematian di negara bagian tersebut, tidak menanggapi pertanyaan tentang bagaimana para pejabat mensertifikasi para korban kebakaran.

BACA JUGA Korban Tewas Kebakaran Hawaii Bertambah Jadi 67 Orang

Korban selamat dari kebakaran tidak diizinkan kembali untuk memeriksa reruntuhan rumah dan tempat usaha mereka, meskipun beberapa di antara mereka berhasil masuk dalam waktu singkat.

Gubernur mengatakan pada hari Sabtu (9/9/2023), bahwa penduduk dan pemilik bisnis akan segera diizinkan masuk ke zona kebakaran dengan jadwal kunjungan yang diawasi. “Abu bekas kebakaran tersebut, menurut kami, cukup beracun, jadi kami perlu berhati-hati,” kata Green.

Badan Perlindungan Lingkungan AS dan Korps Insinyur Angkatan Darat AS memimpin pembersihan puing-puing dari Lahaina, yang menurut Green akan memakan waktu hampir satu tahun dan menelan biaya sekitar US$ 1 miliar.