Kurangi Polusi Udara, Ibu Kota India Larang Pasang Petasan di Festival Diwali

New Delhi, Beritasatu.com – Ibu Kota India New Delhi telah menerapkan larangan menyalakan petasan menjelang festival Diwali untuk mengurangi polusi udara di musim dingin. Menurut pejabat lingkungan hidup di Kota New Delhi, Senin (11/9/2023) larangan tersebut dilakukan, karena kualitas udara sudah mencapai tingkat berbahaya.

“Pembuatan, penyimpanan, penjualan, pengiriman online, dan peledakan segala jenis petasan sepenuhnya dilarang di Delhi,” kata pejabat Gopal Rai pada konferensi pers.

Ia menambahkan, polisi telah diinstruksikan untuk berhenti mengeluarkan izin kembang api.

Petasan merupakan bagian dari perayaan festival Hindu Diwali yang jatuh pada pertengahan November tahun ini.

Asap dari ratusan petasan yang menerangi langit selama festival tersebut membuat kota tersebut diselimuti kabut beracun. Hal ini menjadi lebih buruk karena udara yang lebih dingin memerangkap debu, emisi kendaraan, dan polusi dari pembakaran tunggul di daerah sekitarnya.

Pemerintah Kota New Delhi akan bertemu dengan para ahli minggu ini untuk menyusun rencana aksi untuk memerangi polusi di musim dingin, ketika udara kotor menyebabkan lonjakan penyakit pernapasan di salah satu kota paling berpolusi di dunia ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah kota telah melarang penggunaan dan penjualan kembang api menjelang festival, memperingatkan hukuman penjara dan denda bagi mereka yang melanggar perintah.

Pemerintah mengatakan bahwa kota tersebut melaporkan kualitas udara terbaiknya sejak tahun 2015, didorong oleh langkah-langkah termasuk mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan.

Penduduk New Delhi akan memperoleh harapan hidup 11,9 tahun jika India memenuhi pedoman Organisasi Kesehatan Dunia untuk membatasi tingkat partikel di udara yang merusak paru-paru, yang dikenal sebagai PM 2.5, hingga 5 mikrogram per meter kubik.