2.400 Orang Tewas, Warga Maroko Berkejaran dengan Waktu Cari Korban Gempa

Tafeghaghte, Beritasatu.com – Warga Maroko dengan menggunakan sekop dan bantuan buldoser, pada Senin (11/9/2023), melakukan pencarian korban gempa di puing-puing bangunan hancur di desa-desa terpencil. Mereka bekerja dikejar waktu, mengingat harapan hidup korban gempa yang tertimbun semakin menipis.

Lebih dari 2.400 orang tewas ketika gempa Maroko magnitudo (M) 6,8 terjadi pada Jumat (8/9/2023) malam. Gempa Maroko pekan lalu itu merupakan yang terkuat di negara Afrika Utara dalam lebih dari satu abad.

Sebuah kelompok bantuan Perancis yang mengkhususkan diri dalam menemukan orang-orang yang terjebak di bawah puing-puing mengatakan, mereka menarik tawaran untuk mengirim tim pencarian dan penyelamatan yang terdiri dari sembilan orang, karena tak kunjung mendapat izin dari Pemerintah Maroko.

Pendiri Rescuers Without Borders, Arnaud Fraisse, mengatakan kepada The Associated Press, peran mereka bukanlah untuk menemukan jenazah.

Karena menurutnya, rumah-rumah di daerah yang terkena gempa Maroko seringkali terbuat dari batu bata lumpur dengan atap dari kayu, batu dan tanah liat, katanya, harapan untuk menemukan korban selamat pada saat ini sangat kecil.

“Ketika semua itu runtuh, Anda tidak punya banyak peluang untuk selamat, karena tidak ada kantong udara,” kata Fraisse.

Situasi itu menurutnya, berbeda dengan tempat yang bangunannya terbuat dari beton atau bahan kuat lainnya. “Orang-orang pada umumnya tercekik oleh debu,” jelasnya,

Para pejabat Maroko sejauh ini hanya menerima bantuan yang ditawarkan pemerintah dari empat negara yaitu, Spanyol, Qatar, Inggris, dan Uni Emirat Arab. Kementerian Dalam Negeri Maroko mengatakan, para pejabat ingin menghindari kurangnya koordinasi yang akan menjadi kontraproduktif.

PBB memperkirakan, 300.000 orang terkena dampak gempa berkekuatan 6,8 yang terjadi pada Jumat malam, yang menjadi lebih berbahaya karena kedalaman gempa yang relatif dangkal.

Sebagian besar kerusakan dan kematian terjadi di provinsi Al Haouz di Pegunungan Tinggi Atlas, di mana rumah-rumah tergulung dan jalan-jalan yang curam dan berkelok-kelok teradang oleh puing-puing. Warga terkadang membersihkan sendiri bebatuan tersebut.

Di pemukiman miskin terpencil di Tafeghaghte, penduduk desa memperkirakan lebih dari separuh dari 160 penduduknya tewas. Orang-orang bekerja cepat untuk membersihkan mayat-mayat tersebut, tetapi bau busuk memenuhi udara pada hari Senin dari apa yang menurut penduduk adalah bangkai ternak. Sebagian besar bangunan telah hancur.

Ibrahim Wahdouch kehilangan dua anak perempuan dan dua anggota keluarga lainnya dan menyamakan desa tersebut dengan zona perang.

“Tidak ada penembakan tetapi lihat sekeliling,” katanya.

Pada hari Senin, seorang remaja membawa sekop melewati bebatuan, buldoser membersihkan puing-puing, dan orang-orang yang selamat menjauh dari bangunan setengah rusak yang terancam runtuh.

Sehari sebelumnya, orang-orang bersorak ketika truk penuh tentara tiba di kota Amizmiz, menuruni gunung dari Tafeghaghte. Namun mereka memohon bantuan lebih lanjut.

“Ini adalah bencana. Kami tidak tahu bagaimana masa depannya. Bantuannya masih belum mencukupi,” kata Salah Ancheu, salah satu korban selamat.

Unit-unit tentara dikerahkan pada hari Senin di sepanjang jalan beraspal yang mengarah dari Amizmiz ke desa-desa pegunungan yang lebih terpencil. Kantor berita negara MAP melaporkan bahwa buldoser dan peralatan lainnya digunakan untuk membersihkan rute.