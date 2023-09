Selidiki Asal Mula Covid-19, WHO Siap Kirim Tim Kedua ke Tiongkok

Jenewa, Beritasatu.com - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendesak Tiongkok untuk memberikan lebih banyak informasi tentang asal usul Covid-19. Laporan Financial Times pada Minggu (17/9/2023) menyebutkan, WHO siap mengirim tim kedua untuk menyelidiki masalah ini.

“Kami menekan Tiongkok untuk memberikan akses penuh, dan kami mendesak Beijing agar bekerja sama,” kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Komentar kepala WHO ini muncul ketika otoritas kesehatan dan perusahaan farmasi di seluruh dunia berlomba memperbarui vaksin untuk memerangi varian virus corona baru yang muncul.

Ghebreyesus telah lama menekan Tiongkok untuk membagikan informasinya tentang asal muasal Covid-19, dengan mengatakan bahwa hingga hal itu terjadi, semua hipotesis masih belum terjawab.

Virus ini pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan Tiongkok pada bulan Desember 2019, dan banyak yang menduga virus ini menyebar di pasar hewan hidup sebelum menyebar ke seluruh dunia dan membunuh hampir 7 juta orang.