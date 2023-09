Demokrasi Amerika Terancam Jadi Alasan Joe Biden Maju Capres Lagi di Usia 80

New York, Beritasatu.com - Presiden AS Joe Biden yang sudah berusia 80 tahun mengaku, ia akan mencalonkan diri lagi maju pemilihan presiden pada 2024 karena demokrasi masih dipertaruhkan. Joe Biden mengatakan hal itu di New York menjelang pertemuan dengan pemimpin dunia di markas PBB.

“Banyak orang sepertinya fokus pada usia saya. Ya, saya mengerti. Percayalah, saya lebih tahu dari siapa pun,” kata Biden, 80 tahun, kepada para pendukungnya pada acara penggalangan dana pada Senin (18/9/2023) malam.

Joe Biden, yang mengalahkan incumbent presiden Donald Trump, pada pilpres tahun 2020, kemungkinan bakal bertemu lagi dengan lawannya dari Partai Republuik tersebut.

“Saya mencalonkan diri karena demokrasi sedang dipertaruhkan. Tidak diragukan lagi, Donald Trump dan MAGA (Make America Great Again) Partai Republiknya bertekad untuk menghancurkan demokrasi Amerika. Saya akan selalu membela, melindungi, dan memperjuangkan demokrasi kita,” katanya.

Joe Biden hari ini, Selasa (19/9/2023), akan berpidato di Majelis Umum PBB. Diperkirakan, ia akan menekan para pemimpin untuk terus mendukung Ukraina dalam perang dengan Rusia.

Sementara itu rivalnya Donald Trump mengatakan dalam sebuah wawancara NBC "Meet the Press" bahwa dia berteman baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan mengatakan bahwa dia juga bersikap keras terhadap Rusia.

“Saya tidak akan memihak diktator seperti Putin. Mungkin Trump dan teman-teman MAGA-nya bisa (berteman) tetapi saya tidak,” kata Joe Biden.