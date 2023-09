Mengenal SDGs, Strategi untuk Masa Depan yang Lebih Baik

Jakarta, Beritasatu.com - Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan agenda di 2030 yang telah disepakati bersama oleh semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 2015.

Mengutip BAPPENAS, SDGs memiliki tujuan untuk pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Agenda SDGs berisi 17 tujuan yang tersebar ke dalam 4 pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, serta Pilar Hukum dan Tata Kelola. Berikut di bawah ini penjelasan 4 Pilar SDGs:

Pilar Pembangunan Sosial

Berfokus pada tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Pilar Pembangunan Ekonomi

Sebuah pertumbuhan ekonomi berkualitas harus tercapai melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau serta didukung kemitraan.

Pilar Pembangunan Lingkungan

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan juga harus berhasil sebagai penyangga seluruh kehidupan.

Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif wajib terwujud untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

Tanggung Jawab Masing-masing Negara

Dalam deklarasi negara anggota PBB tentang SDGs yang dituangkan dalam “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development”, pemerintah di berbagai negara harus memiliki tanggung jawab utama untuk melakukan tindak lanjut dan tinjauan, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global, terhadap kemajuan yang dicapai dalam mengimplementasikan tujuan dan sasaran selama 15 tahun mendatang.

SDGs di Indonesia

Terkait pencapaian SDGs Indonesia, berdasarkan data BAPPENAS, 63% dari total 216 indikator rencana aksi program SDGs periode 2021-2024 telah tercapai. Namun demikian, angka tersebut masih belum mendorong kemajuan pencapaian SDGs di tingkat regional mengingat development gap yang masih cukup tinggi.