Normalisasi Hubungan Arab-Israel di 2024 Bakal Ubah Timur Tengah

Yerusalem, Beritasatu.com - Kerangka kesepakatan normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel yang ditengahi Amerika Serikat (AS) dapat mulai dilakukan pada tahun 2024. Normalisasi hubungan Arab-Israel ini akan secara dramatis mengubah Timur Tengah.

Karena dua negara tersebut akan menjadi mitra AS dalam menghadapi kekuatan nuklir Iran. Normalisasi ini menjadi salah satu langkah yang diupayakan terwujud oleh Presiden AS Joe Biden, yang kembali berniat maju Pilpres AS 2024.

Normalisasi Arab-Israel juga disuarakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di sela-sela Sidang Umum PBB pada Rabu (20/9/2023) waktu AS. Secara terpisah, Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman juga telah mengatakan, pihaknya setiap hari semakin dekat untuk mencapai kesepakatan.

Namun, ada sejumlah kendala ke depan yang bakal mengganggu normalisasi hubungan Arab-Israel, seperti, rencana Riyadh untuk mengembangkan program nuklirnya, dan seruan Arab Saudi dan AS, supaya Israel mau memberikan kesepakatan yang menguntungkan Palestina. Sebuah permintaan yang tidak menyenangkan untuk pemerintahan sayap kanan pimpinan Netanyahu.

“Kesenjangan ini dapat dijembatani. Ini akan memakan waktu, tetapi ada kemajuan, Saya pikir pasti ada kemungkinan bahwa, pada kuartal pertama tahun 2024, empat atau lima bulan lagi, kita akan berada pada titik di mana perincian (kesepakatan) diselesaikan,” kata Menteri Luar Negeri Eli Cohen, Kamis (21/9/2023).