Bertemu ICRC, Menlu Retno Bahas Masalah di Myanmar

New York, Beritasatu.com – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, pada Jumat (22/9/2023) waktu AS, bertemu dengan Presiden International Committee of the Red Cross (Palang Merah Internasional/ICRC), Mirjana Spoljaric. Pertemuan yang berlangsung di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-78 di New York ini, untuk membahas seputar isu Myanmar.

Kepada Menlu Retno, Mirjana Spoljaric menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia untuk ICRC selama ini. Dia berharap dapat lebih memperkuat hubungan Indonesia dan ICRC, melalui berbagai kerja sama dan dialog.

Seperti dikutip situs Kemenlu, Menlu Retno dan Mirjana Spoljarc saling bertukar pandangan mengenai situasi di Myanmar. Pada kesempatan itu, Menlu Retno menyampaikan lima poin ASEAN yang menjadi rujukan utama penyelesaian isu Myanmar.

Menlu Retno juga menjelaskan, upaya dan aksi konkret yang telah dilakukan Indonesia selaku Ketua ASEAN, untuk isu Myanmar khususnya penyaluran bantuan kemanusiaan ke Myanmar. Ia menjelaskan, Indonesia akan terus berkomitmen membantu rakyat Myanmar termasuk setelah keketuaannya berakhir, melalui mekanisme Troika.

Menlu Retno dan presiden ICRC membahas berbagai upaya yang dapat dilakukan ASEAN dan ICRC untuk membantu rakyat Myanmar.

Mirjana Spoljaric adalah seorang diplomat Swiss dan perempuan pertama yang menjabat sebagai presiden ICRC. Ia resmi menjabat sebagai presiden ICRS pada Oktober 2022.