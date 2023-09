Anggaran Belum Disepakati, Layanan Pemerintahan AS Terancam Shutdown

Washington, Beritasatu.com – Layanan publik Pemerintahan AS terancam shutdown, setelah Kongres AS belum mencapai kesepakatan terkait anggaran sementara. Dengan demikian, operasional pemerintah federal tinggal hitungan jam menuju penutupan, pada Sabtu (30/9/2023) ini, setelah DPR AS yang dikuasai Partai Republik menggagalkan kesepakatan anggaran sementara.

Shutdown (penutupan) semua layanan pemerintah kecuali layanan penting, akan dimulai jika anggota parlemen gagal mencapai kesepakatan pada Minggu 1 Oktober 2023. Ini akan menjadi yang pertama sejak tahun 2019. Berhentinya layanan pemerintahan ini akan menunda gaji jutaan pegawai federal dan personel militer AS.

Baik Senat dan DPR di Kongres AS menemui jalan buntu dalam pembahasan anggaran negara ini. Sekelompok kecil anggota Partai Republik di DPR menolak kesepakatan anggaran sementara yang setidaknya akan membuat layanan pemerintahan tetap berjalan.

ADVERTISEMENT

Pada hari Jumat, anggota DPR dari Partai Republik menggagalkan rencana yang diusulkan oleh pemimpin mereka sendiri, Ketua DPR AS Kevin McCarthy, untuk menjaga aliran dana. .

Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih Shalanda Young mengatakan, masih ada peluang untuk menghindari penutupan pemerintahan jika Partai Republik dapat mengakhiri perpecahan internal mereka.

BACA JUGA Wall Street Menguat Setelah DPR AS Luluskan RUU Batas Utang

Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre menjelaskan bahwa Presiden Joe Biden, tidak berniat untuk terlibat. “Pembicaraan perlu dilakukan antara Ketua DPR McCarthy dan kaukusnya. Itulah solusinya, itulah kekacauan yang kita lihat,” katanya.

Berbicara di ProPublica pada hari Jumat, Joe Biden mengatakan McCarthy telah membuat tawar-menawar yang buruk.

“Untuk mempertahankan jabatannya sebagai ketua, dia bersedia melakukan hal-hal yang menurut saya dia tahu tidak sejalan dengan proses konstitusional,” tambahnya.

Namun McCarthy menyalahkan Partai Demokrat dan mengatakan bahwa merekalah yang menghalangi solusi tersebut.