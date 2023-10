Anggaran Belanja Militer Dunia Cetak Rekor Tertinggi, Ini Biang Keladinya

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyatakan, saat ini banyak negara yang mengalihkan anggarannya yang seharusnya ditujukan untuk pembangunan untuk belanja militer. Diketahui belanja militer negara-negara di dunia mencetak rekor tertinggi yakni sebesar US$ 2,24 triliun pada tahun 2022 di tengah lambannya progres realisasi tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs).

Hal ini diungkapkan oleh Menlu Retno saat menghadiri forum PermataBank Wealth Wisdom 2023 di Jakarta, Rabu (4/10/2023).

“Anggaran militer di dunia tahun lalu mencapai US$ 2,24 triliun. Ini adalah angka tertinggi dalam sejarah. Dan, dengan adanya pergeseran, maka resources (sumber daya, Red), yang semula dapat digunakan untuk membangun ekonomi dan sosial menjadi berkurang,” ucap Menlu Retno.

Ia juga menyoroti lambatnya progres SDGs yang negara-negara dunia targetkan bisa capai pada tahun 2030. Menlu Retno mengatakan, hanya 12% target SDG yang on track. Sebanyak 50% dari target tersebut mengalami kemajuan yang lambat, sedangkan 30% lainnya stagnan atau bahkan mengalami kemunduran.

Sementara itu, tingkat kelaparan global telah mencapai angka tertinggi sejak 2005. Tak hanya itu, sepertiga negara berkembang mengalami krisis utang. Menlu Retno juga menyayangkan komitmen bantuan dari negara maju yang tidak terealisasi. Salah satunya adalah komitmen negara maju untuk memberikan pendanaan iklim sebesar $100 miliar per tahun bagi negara berkembang.

“Sekretaris Jenderal PBB (Antonio Guterres, Red) mengatakan diperlukan global rescue plan untuk mendorong pencapaian SDGs. Termasuk stimulus US$500 miliar per tahun,” ucap Menlu Retno.

“Ini angka yang sangat besar. Kita tidak tahu dari mana uangnya kalau kemudian perang dan instabilitas terus terjadi. Amplop kita satu. Kalau sebagian besar amplop kita digunakan untuk persenjataan, berarti yang tersisa untuk mengejar yang lain sedikit,” imbuhnya.

Adapun pernyataan Retno terkait belanja militer dunia berdasarkan temuan think-tank Stockholm International Peace Research Institute. Laporan yang sama menandakan adanya peningkatan 13% pada belanja militer Eropa di tahun 2022.

Salah satu penyebab utamanya adalah pengeluaran militer Rusia dan Ukraina yang besar. Data menunjukkan belanja militer Rusia mencapai $86,4 miliar, sedangkan anggaran Ukraina untuk militer sebesar $44 miliar. AS menjadi negara dengan belanja militer terbesar di dunia pada tahun 2022 yakni sebesar US$ 877 miliar. Ini sama dengan 39% belanja militer dunia. Diketahui, anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mencapai Rp 150,4 triliun (sekitar US$ 9 miliar) pada tahun 2022.