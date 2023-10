Claudia Goldin Raih Nobel Ekonomi 2023, Ini Penelitiannya

Jakarta, Beritasatu.com - Seorang sejarawan ekonomi Amerika Serikat (AS), Claudia Goldin meraih hadiah Nobel Ekonomi tahun 2023 atas karyanya dalam mengkaji ketidaksetaraan upah antara laki-laki dan perempuan. Hadiah prestisius ini secara resmi dikenal sebagai Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel.

Dilansir dari Reuters, Senin (9/10/2023), Claudia Goldin telah menyajikan laporan komprehensif pertama mengenai pendapatan perempuan dan partisipasi mereka dalam pasar tenaga kerja selama berabad-abad. Penelitian Claudia mengungkap penyebab perubahan dalam ketidaksetaraan ini, serta sumber utama ketimpangan gender yang masih ada.

Claudia adalah wanita ketiga yang menerima hadiah Nobel Ekonomi. Pada tahun 1990, dia juga menjadi wanita pertama yang memimpin departemen ekonomi di Harvard University.

Buku yang ditulis oleh Goldin pada tahun 1990 berjudul "Understanding the Gender Gap: An Economic History of American Women" telah memiliki pengaruh besar dalam pemahaman akar masalah ketidaksetaraan upah.

Goldin juga melakukan penelitian tentang dampak pil kontrasepsi terhadap karier perempuan, pengaruhnya terhadap keputusan pernikahan, perubahan nama keluarga perempuan setelah menikah sebagai indikator sosial, dan alasan mengapa perempuan sekarang menjadi mayoritas dalam jumlah sarjana.

"Temuan-temuan Claudia Goldin memiliki dampak sosial yang luas. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini dan solusinya, kita dapat membuka jalan ke depan yang lebih baik," kata anggota komite Economic Prize, Randi Hjalmarsson.

Seperti banyak penghargaan Nobel lainnya, sebagian besar pemenang Hadiah Nobel Ekonomi adalah laki-laki. Sebelum Claudia Goldin, hanya dua wanita yang pernah menerima penghargaan ini, yakni Elinor Ostrom pada tahun 2009 dan Esther Duflo satu dekade kemudian.