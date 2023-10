Fakta-fakta Jelang KTT AIS Forum 2023 yang Bakal Digelar di Bali

Jakarta, Beritasatu.com – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) akan segera digelar di Bali pada 10 Oktober hingga 11 Oktober 2023.

KTT AIS Forum 2023 mengundang 51 negara pulau, dan kepulauan serta beberapa organisasi internasional dengan mengangkat tema Fostering Collaboration, Enabling Innovation for Our Ocean and Our Future.

Pertemuan tersebut akan berfokus pada tiga aspek penting, yaitu pembangunan ekonomi biru, tantangan perubahan iklim, dan mempererat solidaritas dari negara-negara yang terlibat. Berikut fakta menjelang KTT AIS Forum 2023.

Rangkaian Acara

KTT AIS Forum 2023 memiliki empat rangkaian acara, yaitu AIS Youth Conference, AIS Research & Development Conference, AIS Start-up Blue Business Summit, dan AIS Blue Economy High Level Dialogue.

ADVERTISEMENT

AIS Youth Conference menyediakan platform bagi para partisipan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesadaran regional. AIS Youth Conference juga akan mengunjungi industri perikanan lokal di Bali, dan eko-wisata kelautan, yang diikuti oleh 25 pemuda dari 24 negara AIS yang sudah terpilih melalui proses seleksi.

Lebih lanjut, AIS Research & Development Conference akan menghadirkan ahli kelautan, ahli biologi kelautan, ilmuwan, pembuat kebijakan, pemimpin industri, dan visioner dari seluruh dunia.

BACA JUGA Penutupan Jalur Saat KTT AIS Forum 2023 Bersifat Situasional

Pada acara tersebut, sejumlah negara akan melakukan kolaborasi dan saling menukar pengetahuan serta eksplorasi solusi baru. Acara ini juga memiliki agenda berkunjung ke dua pusat studi dan pengembangan yang berkaitan dengan inovasi kelautan berkelanjutan di Bali.

Selanjutnya pada AIS Start-up Blue Business Summit, akan berfokus pada perkembangan sektor ekonomi biru di Indonesia dan negara-negara AIS. Acara ini akan menyediakan peluang bagi para inovator dan komunitas untuk memanfaatkan ilmu kelautan.

AIS Start-up Blue Business Summit bakal dihadiri 200 peserta untuk menghubungkan industri laut dan teknologi kelautan demi mendorong pertukaran pengetahuan, jaringan, serta peluang kemitraan.

Terakhir AIS Blue Economy High Level Dialogue, merupakan acara yang bertujuan untuk membentuk era baru pertumbuhan ekonomi biru dengan menghadirkan beberapa pemimpin, pakar, pemikir, dan pemimpin bisnis.

Acara ini juga akan membantu terkait masalah biaya dan akses kepada pihak yang terlibat guna mempercepat penerapannya.

Akses Telekomunikasi Lancar

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan memastikan infrastruktur telekomunikasi pada acara tersebut lancar dan memadai.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo, Usman Kansong dalam keterangan resminya menyatakan akan bekerja sama dengan Telkom untuk memastikan kelancaran akses telekomunikasi selama acara tersebut.

Pusat Data dan Sarana Informatika (PDSI) Kemenkominfo juga mendapatkan dukungan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menjaga keamanan jaringan pada konferensi ini.

BACA JUGA Jelang KTT AIS Forum 2023, Polri Antisipasi Konflik Terorisme hingga Kejahatan Bersenpi

Delegasi KTT AIS Forum 2023 Mulai Berdatangan

Menteri Perikanan dan Ekonomi Biru Seychelles, Jean Francois Gabriel Ferrari dan Menteri Hubungan Luar Negeri dan Perdagangan Eksternal Kepulauan Solomon, Jeremiah Manele telah tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali pada Sabtu (07/10/2023).

Perdana Menteri (PM) Sao Tome, Partice Emery Trovoada juga datang sehari setelahnya. Dia tiba sekitar pukul 17.00 WITA dan langsung disambut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

Pada hari yang sama Residen United Nations Development Programme (UNDP), Perwakilan Kantor Negara Indonesia, Norimasa Shimomura, dan Komisaris Tinggi Kepulauan Cook, Kairangi Samuela juga telah sampai di Bali.

Polri Bantu Tingkatkan Keamanan

Polri dikabarkan akan menggelar Operasi Tribrata Agung untuk memastikan keamanan KTT AIS Forum 2023. Pihaknya akan mempersiapkan 4.083 personel dengan rincian 1.863 personel dari Mabes Polri dan 2.220 personel dari Polda Bali.

Beberapa titik yang menjadi perhatian utama dalam hal keamanan termasuk Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, yang merupakan tempat kedatangan para kepala negara, menteri, dan delegasi.

Selanjutnya, pengamanan juga mencakup pengawasan jalur yang digunakan untuk menghubungkan bandara dengan tempat menginap dan lokasi penyelenggaraan acara.

Masyarakat Bali Dilarang Bermain Layangan

Pemerintah setempat mengimbau masyarakat Bali untuk tidak bermain layangan selama KTT AIS Forum 2023 berlangsung. Pemerintah khawatir layangan tersebut akan putus dan mengganggu konektivitas listrik.

Pohon-pohon yang berdekatan dengan jaringan listrik juga dipangkas demi mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan.