KTT AIS Forum 2023, Jokowi Tekankan Kolaborasi Antarnegara Kepulauan

Badung, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan kolaborasi dan solidaritas antarnegara pulau dan kepulauan dalam menghasilkan langkah-langkah strategis, konkret, dan taktis dalam penyelesaian masalah bersama. Hal itu diungkapkan Jokowi saat membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara-Negara Pulau dan Kepulauan atau Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023 di Bali Nusa Dua Conference Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Bali, Rabu (11/10/2023).

"KTT AIS ini merupakan kesempatan penting untuk menetapkan arah kolaborasi ke depan di mana terdapat tiga hal yang perlu kita dorong. Pertama, solidaritas, kesetaraan, dan inklusivitas adalah prinsip yang menjadi pegangan bersama. Kedua, prioritas pada kerja sama konkret yang disesuaikan pada kebutuhan penerima. Ketiga, kerangka kerja sama yang tangguh dan dinamis untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan," papar Jokowi saat pidato pembukaan.

Jokowi menyatakan, Indonesia secara konsisten menyuarakan kepentingan negara pulau, kepulauan, dan berkembang, sejak KTT G-20 Tahun 2022 di Bali dan KTT ASEAN Tahun 2023.

"Indonesia juga berkomitmen menyiapkan dana hibah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan negara kepulauan dan negara berkembang. Dan Indonesia ingin mengajak seluruh negara yang hadir, marilah kita tetap memilih untuk terus menjalin kesatuan dan terus menjalin kolaborasi walaupun di tengah kondisi dunia yang terbelah," ungkap Jokowi.

"Let us work and work together. Dengan ini saya nyatakan KTT pertama forum negara-negara kepulauan dan negara pulau dibuka," tambahnya.

Diketahui, sebanyak lima kepala negara maupun pemerintahan hadir secara langsung dalam KTT ke-1 AIS Forum 2023 yakni, Presiden Federasi Mikronesia Wesley Simina, Perdana Menteri Niue Dalton Tagelagi, Perdana Menteri Republik Demokratik Sao Tome dan Principe Patrice Trovoada, Perdana Menteri Tuvalu Kausea Natano, Perdana Menteri Timor-Leste Xanana Gusmao.

Selain itu, KTT AIS Forum 2023 juga dihadiri oleh Deputi Perdana Menteri Fiji dan Tonga, serta para menteri dari Maladewa, Marshall Islands, Palau, Seychelles, Singapura, Solomon Islands, Sri Lanka, dan Papua Nugini. Sementara itu, delegasi dari Cabo Verde, Selandia Baru, dan Madagaskar pun hadir, dipimpin oleh pejabat setingkat wakil menteri. Sedangkan Irlandia, Jepang, Siprus, Samoa, Malta, Inggris, Saint Lucia, Cook Islands, Filipina, Suriname, dan Bahrain, mengutus duta besar mereka.

Turut hadir di KTT AIS Forum 2023, wakil dari empat organisasi internasional, yaitu Kelompok Kerja Sama Negara Melanesia (MSG), Forum Negara Kepulauan Pasifik (PIF), ASEAN, dan UNDP.